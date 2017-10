Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - La quête de financements

La France a entamé hier des négociations au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour un appui financier à la nouvelle force antiterroriste.

Après l'ouverture en septembre dernier de son quartier général à Savaré au centre du Mali, la force conjointe G5 Sahel tarde à être opérationnelle sur le terrain. Principale raison de ce retard : le nerf de la guerre qui tarde toujours à tomber. En compagnie du président français, Emmanuel Macron, les chefs d'Etat du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont tenu une réunion à New-York en marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies pour multiplier les contacts et lancer un appel de fonds. Mais, les bailleurs tardent toujours à se bousculer pour apporter leur soutien à cette force mixte créée pour combattre le terrorisme et les différents trafics dans le Sahel.

Face à cette difficulté, la France qui se trouve déjà aux avant-postes de la guerre contre la nébuleuse terroriste dans la région à travers la force Barkhane, s'est saisie du dossier qu'elle a porté devant le Conseil de sécurité. La réunion d'hier a permis à Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, de tenter de convaincre les Etats-Unis à mettre la main dans la poche. Alors que Paris cherche à obtenir l'aide logistique et financière de l'ONU, les Etats-Unis se montrent plutôt opposés. Au sein de la mission américaine à l'ONU, l'on se dit plutôt engagé à soutenir la force conjointe du G5 à travers une assistance sécuritaire bilatérale et non avec un soutien financier, une autorisation ou une aide logistique de l'ONU à la force.

Washington se montre bien prudent et argue que le cadre opérationnel et stratégique de la nouvelle force mixte n'est pas assez clair. Dirigé par le général malien Didier Dacko, le G5 Sahel a un budget évalué à près de 450 millions d'euros. Cette unité devant être composée de 5 000 hommes sera constituée d'un volet équipement, d'un volet entrainement et d'un volet partenariat opérationnel. Le déploiement effectif de la force est annoncé courant 2018.