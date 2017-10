Cameroun: Lutte contre la déforestation - 12 milliards de F pour cinq communes

Le financement octroyé vendredi dernier par le PNDP va favoriser entre autres la gestion des ressources forestières

Le Programme national de développement participatif (PNDP) et les communes de Lagdo, Pitoa, Tiko, Yoko et Bana sont désormais liés dans le cadre du processus Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+). Les documents relatifs à ce partenariat ont été paraphés vendredi dernier à Yaoundé, entre le coordonnateur national par intérim du PNDP Alphonse Boyogueno et les maires des cinq communessus-citées.

La cérémonie ponctuée parallèlement par le lancement officiel du projet était bâtie autour de la mise en lumière des conventions de collaboration pour la mise en œuvre des projets pilotes REDD+ et la présentation du chronogramme de mise en œuvre des activités y relatives. En ce qui concerne la commune de Lagdo, le projet REDD + va consister en la conservation du massif forestier d'Ouro Doukoudje et du reboisement des berges de Lagdo, le tout pour un montant de 3,21 milliards de F. A Yoko (Est), le projet porte sur la protection de la forêt communale à hauteur de 4,67 milliards de F. Pour ce qui est de Bana (Ouest), le projet va permettre la réduction de la déforestation et de la dégradation du massif forestier intercommunal Bagangté-Bana-Bangou (Bapouh-Bana). 2,23 milliards de F ont été prévus à cet effet.

La commune de Pitoa (Nord) bénéficiera quant à elle d'un financement de 1,27 milliard de F pour la réduction de la dégradation également, mais aussi pour la restauration du couvert végétal dans ses espaces agro-sylvo pastoraux. La commune de Tiko (Sud-Ouest) quant à elle, va bénéficier d'actions visant la réduction de la déforestation dans la mangrove de Tiko-Limbe III à travers le développement durable. Une enveloppe de 2,42 milliards de F a été allouée à ladite commune à cet effet. D'après Alphonse Boyogueno, ladite phase estimée au total à près de 12 milliards de F est prévue pour une durée de 30 ans répartis en six phases de cinq ans.