Cameroun: Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme - Le haut-commissaire du Canada reçu

Pour faire face à cela, son pays a adopté une loi sur les langues officielles. La diplomate canadienne a indiqué que le « Canada et le Cameroun ont en commun l'usage du français et de l'anglais comme langues officielles et sont à la fois membres de la Francophonie et du Commonwealth. L'entretien se déroulait au siège de la Commission, sis à l'immeuble de l'Emergence à Yaoundé.

Elle voudrait situer son action dans le prolongement de celle engagée par son prédécesseur au Cameroun. Notamment avec les nombreux contacts qu'il avait eus avec la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM), avant son départ du Cameroun. C'est dans cette optique que S.E. Nathalie O'Neil, haut-commissaire du Canada, est allée rencontrer, vendredi dernier, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafany Musonge.

