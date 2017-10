Cameroun: Bertoua attend son vol inaugural

Le dernier voyage d'évaluation s'est déroulé avec succès samedi 28 octobre dernier.

«A Camair-Co, nous sommes fin prêts pour démarrer les vols sur Bertoua. Nous y serons très bientôt », assure Martin Tope, commandant de bord, chef secteur MA 60 au sein de la compagnie aérienne nationale. Assurance donnée aux populations, autorités et élites de la région de l'Est, samedi 28 octobre dernier. C'était au terme d'un dernier vol test, techniquement appelé « vol de vérification », effectué avec succès à l'aéroport de Bertoua. L'un des MA 60 de la compagnie a, à cet effet, atterri peu avant 13h. Occasion pour les techniciens et les autorités de faire le tour de l'aéroport, pour mesurer ce qui a été fait depuis le premier vol de contrôle, il y a environ un mois.

Aérogare, piste principale, pistes secondaires... Rien n'a échappé aux inspecteurs. Ndibo Samba, directeur régional des Aéroports du Cameroun (ADC) souligne d'emblée que sa hiérarchie s'est spécialement mobilisée depuis l'annonce de l'ouverture de la ligne de Bertoua, et que tout est mis en œuvre à cet égard depuis juillet dernier. « Le changement est opéré tant au niveau de la qualité des infrastructures que de la piste. L'exploitation peut commencer. Nous sommes prêts », a assuré Ndibo Samba, soulignant au passage qu' « il y a des efforts supplémentaires à faire. Mais déjà, l'entreprise ADC a pris l'engagement de jouer sa partition à fond pour que la desserte de Bertoua soit une réussite totale et de manière permanente ». Les efforts à poursuivre concernent la piste d'atterrissage, qui doit davantage être dégagée.

La sécurité y est assurée par des forces de l'ordre, qui y ont une brigade permanente. Dans les prochains jours, ces travaux et bien d'autres seront engagés et bouclés, assure-t-on aux ADC. Mekinda Wape, commandant de l'Autorité aéronautique confirme toutes ces dispositions sécuritaires et les efforts fournis, pour une desserte sûre et sécurisée à Bertoua. « Maintenant, il faudrait que l'autorité aéronautique nous donne le feu vert de manière officielle », a conclu le commandant de bord. D'ici là, à l'Est, élites, parlementaires, opérateurs économiques et populations attendent impatiemment l'ouverture de cette ligne Bertoua-Yaoundé ou Bertoua-Douala, qui dure 45 mn et coûtera 30 000 F.