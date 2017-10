Sénégal: Biennale de l'art africain contemporain - Les travaux préparatifs du Dak'Art 2018 officiellement lancés

C'est parti pour les préparatifs de la 13ème édition de la Biennale de l'art africain de Dakar. Les travaux ont été officiellement lancés, hier, au cours d'un point de presse, en présence du ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly.

L'édition du Dak'Art 2018, qui porte sur le thème : « L'heure rouge », va accueillir 75 artistes venus un peu partout dans le monde pour l'exposition « In ».

S'il y a eu toute une tension qui a présidé les préparatifs de la 12ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) avec une organisation qui s'est faite en seulement quelque mois, cette année, le comité préparatoire a très tôt pris les choses en main. Après l'installation du comité d'orientation au mois de mars dernier, les travaux préparatifs de la 13ème édition du Dak'Art viennent d'être officiellement lancés.

Événement phare dédié à la créativité du continent dans le domaine des arts plastiques, la Biennale de Dakar est prévue du 3 mai au 2 juin 2018. Pour le ministre de la Culture, qui a présidé la conférence de presse dédiée aux travaux préparatoires, le Dak'Art est la « plus grande manifestation du continent consacrée à l'art contemporain ». C'est pourquoi, elle est devenue, a expliqué Abdou Latif Coulibaly, « une très belle vitrine de notre pays en matière de culture et de créativité ». Selon lui, la décision du président de la République de porter au double la contribution habituelle de l'Etat à hauteur de 500 millions de FCfa, d'affecter l'ancien Palais de justice à la Culture, traduisent l'intérêt qu'il accorde au rayonnement de la culture.

L'édition de cette année, a expliqué la secrétaire générale de la Biennale, sera marquée par des innovations majeures. Il s'agit, a indiqué Mariama Bâ Diop, de l'ouverture du Pavillon Sénégal, laquelle sera une « vitrine de choix de la créativité nationale » avec comme commissaire l'artiste sénégalais Viyé Diba, un village dédié aux enfants. Aussi, pour donner « une dimension festive et populaire à la manifestation, favoriser son appropriation par les populations, notamment les enfants, les jeunes et les femmes, il sera installé, dans chaque commune de Dakar, une « Barak » dans laquelle les résidents seront invités à montrer ce qu'ils définiront eux-mêmes comme étant de l'art ».

Plus de 300 expos « Off »

Toujours pour rester dans cette logique d'innovation, les organisateurs ont informé qu'à travers la Commission Partenariat et Valorisation économique, le Secrétariat général de la Biennale et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie vont mettre en place un dispositif de collecte de données. L'objectif est d'aider à résoudre la problématique de l'absence des statistiques dans le milieu de la culture.

D'après Fatimata Bâ Diop, les questions de la propriété intellectuelle seront également abordées à travers des thèmes « Rencontres et Echanges », de « sujets traitant des droits de propriété littéraire et artistique attachés aux arts visuels et à leur exploitation ». Sept sites ont été retenus pour abriter les expositions ainsi que les manifestations liées à ce banquet consacré à l'art africain moderne. Il s'agit de l'ancien Palais de justice, qui va abriter l'exposition internationale, du Musée de l'Ifan, de la Place du souvenir africain, du Musée Léopold Sédar Senghor, du Musée des civilisations noires (Pavillon Sénégal) et de la Galerie nationale (exposition rétrospective). A cela, s'ajoutent les bâtiments officiels comme le hall de l'Assemblée nationale, le Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad).

Pour ce qui est de la programmation « Off », plus 300 expositions sont prévues à Dakar et dans les régions. Le Rwanda et la Tunisie ont été choisis comme pays invités d'honneur de cette 13ème dont le thème est : « L'heure rouge ». Pour les organisateurs, il s'agit d'une continuité du thème de la précédente édition qui portait sur « La Cité dans le jour bleu » en rapport avec un poème du président Léopold Sédar Senghor. En effet, celui de 2018 « porte le sceau d'un autre père de la Négritude, Aimé Césaire à qui est emprunté l'expression « L'heure est rouge ».

De l'avis de Baïdy Agne, président du comité d'orientation, le thème parle de « l'émancipation, de liberté et de responsabilité », des questions d'actualité qui interpellent le monde. Toujours dans le même sillage, Simon Njami, directeur artistique de la Biennale, a indiqué que cette thématique marque « l'heure des réalisations ». Selon lui, « si la cité dans un jour bleu était un rêve, une espèce de projet », le rouge se veut l'heure des réalisations. C'est donc une sorte d'invite à cesser de « blâmer l'autre qui n'a pas été correcte » et à exhorter l'Afrique et le monde à se mettre à « l'heure du rouge ».

75 artistes sélectionnés pour l'exposition « In »

Le Palais de justice, qui abritera l'exposition internationale « Une nouvelle humanité », accueillera le travail des 75 artistes sélectionnés dans la programmation « In » du Dak'Art 2018. Ces artistes sont issus de 33 pays d'Afrique et du monde. Le Sénégal sera représenté par 5 artistes, en l'occurrence Ibrahima Kébé, Cheikh Ndiaye, Alioune Badara Sarr, Amadou Kane Sy et Félicité Codjo Ségnan. La 13ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain, a avancé son directeur artistique, Simon Njami, sera également marquée par l'invitation 5 commissaires internationaux venus du Cameroun, du Mexique, du Maroc, de la Suède et de Hong Kong.