Cote d'Ivoire: MFA - Un proche de Moutayé tance la dissidence

Le Ministre Moutayé pourrait réoccuper son poste de Président du Parti s'il est innocenté après son audition par le conseil de discipline.

Les frondeurs au ministre Moutayé ont annoncé un congrès extraordinaire qui doit se tenir le samedi 28 octobre 2017 au palais de la culture. Ce congrès survient après un bureau politique qu'ils disent avoir organisé depuis le 26 août 2017 dans un restaurant hôtel de Cocody, au cours duquel, ils disent avoir suspendu le Président Moutayé de ses fonctions. L'ancien ministre des Pme, qui continue de bénéficier du soutient de la majorité des membres des hautes instances du Parti, des délégués et de sa base, multiplie les actions sur le terrain pour faire barrage à ce qu'il qualifie de forfaiture. En témoigne la rencontre de travail qu'il a organisée le 1er octobre à Yamoussoukro en présence de 2000 militants et 873 délégués. Dans l'état major des dissidents, on se dit pressé d'aller à ce congrès afin de tourner la page de Moutayé et légaliser Ouattara Siaka à son poste de « président » du Parti. Pour notre part, si l'idée d'organiser ce congrès cadre avec l'objectif des dissidents, il est surprenant que cette activité prévue les 11 et 12 novembre 2017 ait été brusquement ramenée au 28 octobre 2017. Pourquoi ce changement subit de calendrier ?

En effet, le communiqué final qui a sanctionné le bureau politique que les dissidents disent avoir organisé et dont nous avons reçu copie disait clairement et nous citons : « A l'issue des échanges, le bureau politique décide de suspendre de ses fonctions le Président du Parti, le camarade Azoumana Moutayé pour manquements graves et saisit le conseil de discipline à cet effet. »

Si l'on s'en tient à cette déclaration, cela revient à faire les observations suivantes : Le Ministre Moutayé pourrait réoccuper son poste de président du parti s'il est innocenté après son audition par le conseil de discipline. Et jusque-là le président Moutayé que nous avons contacté dit n'avoir pas encore reçu de convocation à cet effet. Alors pourquoi parle-t-on d'un congrès pour désigner un autre président ?

De même, si l'on s'en tient aux textes qui régissent ce parti, Anzoumana Moutayé qui a été élu en avril 2015, a un mandat qui courre jusqu'au mois d'Avril 2020 et toujours selon les mêmes textes, à partir du moment où sa suspension n'a pas été qualifiée d'absence absolue, par le conseil de discipline qui pour rappel n'a pas encore statué sur la suspension du président Moutayé, son intérimaire devrait poursuivre le mandat de son prédécesseur jusqu'à son terme avant la ténue d'un nouveau congrès à moins que l'on ne reproche quelque chose à la régularité du Bureau politique du 26 août 2017.

Mieux, à partir du moment où cette affaire est pendante devant le tribunal, ne serait-il pas plus judicieux pour les dissidents d'attendre le verdict du procès avant de se lancer dans une aventure sans lendemain ?

Le Pr Djaha Konan, proche de Ouattara Siaka, déclarait dans une interview parue dans le quotidien soir info du jeudi 19 octobre 2017, que l'instruction du dossier en justice ne fait pas obstacle à l'organisation du congrès.

Dans le camp du Ministre Moutayé, on rétorque que le Pr Djaha fait une lecture légère du dossier. En effet, selon Ouattara Lamine Secrétaire Général du Parti, « c'est la régularité et la légalité du bureau politique de la dissidence qui contestée en justice. Ce sont les conclusions de ce Bureau Politique qui sont également irrégulières au regard de la loi et des textes du Mfa. »

Pour le ce Proche collaborateur du Président Moutayé, cet empressement semble l'aboutissement d'une conspiration savamment préparée depuis belle lurette sous les auspices des mêmes acteurs connus de tous au Mfa qui ont à plusieurs reprises tenté de prendre le contrôle du Parti par des voies irrégulières et malicieuses.

Nous espérons que la sagesse gagnera les uns et les autres pour que la paix revienne définitivement dans la maison Mfa pour le grand bonheur de ses militants.