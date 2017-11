Cote d'Ivoire: L'Inphb et Nestlé - Ils s'unissent pour donner plus d'opportunités d'emplois aux jeunes

Nestlé et l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inphb) ont signé une convention de collaboration en vue de contribuer à assurer une éducation de qualité pour les jeunes dans les domaines de l'innovation, la recherche et le développement.

Cette convention signée par N'guessan Koffi et Joëlle Abega-Oyouomi, respectivement directeur général de l'Inphb et directrice du Centre de recherche et de développement de Nestlé à Abidjan, vient consacrer la complémentarité des activités menées par ces deux institutions.

Outre les échanges d'expériences et d'expertises réciproques dans le cadre de la conduite commune de projets, cette convention ouvrira, entre autres, les portes du Centre de recherche de Nestlé aux étudiants et personnels des différents départements techniques de l'Inphb, pour des stages d'immersion et de perfectionnement.

Koffi N'Guessan s'est réjoui de cette initiative qui aidera au développement d'un potentiel humain avec un savoir-faire et un savoir-être technologique à travers la formation, le conseil et la recherche et le développement. Tout comme la directrice du Centre de recherche de Nestlé qui s'est félicitée du fait que ce partenariat cadre avec l'ambition de son institution, celle de contribuer à développer des communautés solides et prospères.

En effet, dans le cadre des Objectifs de développement durable (Odd), le groupe Nestlé veut contribuer à bâtir des nouvelles générations de jeunes, mieux préparées au marché du travail ou de l'entreprenariat. « Nous sommes convaincus que la mutualisation de notre savoir-faire et de notre expertise contribuera à augmenter considérablement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi dans des secteurs fortement prometteurs comme l'agriculture. Nous croyons et soutenons le développement d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, appelés les agri-preneurs », a-t-elle indiqué.

Cette collaboration entre les deux institutions va renforcer la contribution de Nestlé à la création d'opportunités d'emplois pour les jeunes en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans le cadre de l'initiative mondiale dénommée Nestlé needs Youth. A travers cette initiative Nestlé s'est engagé à créer plus de 3 000 apprentissages et formations professionnelles et proposer des formations visant à accroître l'employabilité pour plus de 300 000 jeunes en Afrique d'ici à fin 2018.

Ce programme a déjà permis l'ouverture d'un centre de formation professionnelle au sein de l'usine de production de Maggi, dédié aux jeunes lycéens sortis directement des établissements et instituts de formation technique et professionnelle.

Dans cette même dynamique, d'autres actions comme le projet 'Ma propre entreprise (Myowbu) ou encore le Nescafé Get Started ont été déployées en Afrique Centrale et de l'Ouest afin de soutenir l'engagement du groupe à atteindre les Odd via des partenariats et des collaborations, à travers sa stratégie de conduite des affaires, appelée Création de valeur Partagée.

(Source : Sercom Nestlé)