Cote d'Ivoire: Indenié-Djuablin - Un projet 3,9 milliards de Fcfa pour contribuer à la sécurité alimentaire dans la région

Selon les estimations, le projet bénéficiera directement à 9750 personnes dont 80 % de femmes et à 50 000 habitants de manière indirecte. Ce projet, à terme, permettra d'accroitre le taux de transformation actuel des produits agricoles de l'Indénié-Djuablin. Et ce, en le faisant évoluer de 47 000 tonnes à 107 000 tonnes. De quoi réjouir les autorités administratives de la région qui ont appelé les populations à se l'approprier. Notons que le taux de pauvreté actuel de l'Indénié-Djuablin est de 48,7 % contre 46,3 % au plan national.

Cette initiative prévoit également l'acquisition de 100 tricycles, de 20 camions, 10 tracteurs, 60 unités de transformation de produits agricoles et de quatre unités de chambre froide pour les jeunes et les femmes. L'installation de sept (7) unités modernes d'extraction de miel et la mise en place de plateformes de filière riz, banane, maïs et légumes sont également prévues dans le cadre de ce projet.

Dans l'indénié-Djuablin, il s'agit de consolider les activités du premier projet d'appui aux infrastructures agricoles (2012 - 2018) financé par la Bad dans la région. Plusieurs réalisations sont attendues dans le cadre de ce nouveau projet qui couvre la période de 2018-2020. Il s'agit notamment de l'appui à la production des semences de bonne qualité, des travaux de 30 puits maraichers et équipement en matériels d'irrigation sur 50 hectares et de la réalisation de 32 km de pistes agricoles.

Un projet dit de développement des chaines de valeurs (Pcd), sera bientôt mis en œuvre dans l'Indénié-Djuablin. D'un coût de 3,9 milliards de Fcfa, ce projet de lutte contre la pauvreté vise non seulement à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans ladite région, mais aussi à créer une richesse partagée au sein des populations locales.

