Cote d'Ivoire: Marché financier - Nsia Banque accède à la cotation boursière

Depuis le mois de Juillet 2017, Nsia-Banque a ouvert son capital public, par cession des actions détenues par l'Etat. La première cotation en bourse de cette institution bancaire a été célébrée, ce mardi 24 octobre 2017, à Abidjan-Cocody.

Pour la première cotation, la situation à 9H 45 mn était la suivante, le volume échangé 500, coût 9 675 F Cfa, soit une variation de 7,50%. Le montant échangé 4. 837 500 Fcfa et la capitalisation boursière est de 224, 17 milliards Fcfa.

« C'est la 7ème introduction à la cote de la Bourse régionale des valeurs immobilière (Bvrm) à moins de 4 ans. Nsia Banque-Ci avec une capitalisation de 208 milliards F Cfa, porte à 44, le nombre de sociétés cotés à la bourse et à 12 et le nombre de banques ayant rejoint ce marché dont 5 banques, depuis 2014, pour une capitalisation 2072 milliards F CFA, soit 33% de la capitalisation globale du marché actuel de la Bvrm, au 23 octobre 2017 », a affirmé Edoh Kossi Amenoumé, directeur général de la Brvm et du Dc/BR.

Nsia-Ci rejoint ainsi, BOA -Sénégal, Total Sénégal, Boa -Mali, Tourisme banque internationale du Burkina Faso, la Société ivoirienne des banques (Sib) et Sucrivoire qui ont ouvert la vague des admissions à la Bvrm, depuis en 2014.

Justifiant cette forte présence des banques, Amenouve Edoh a expliqué que les banques font de plus en plus appel à l'épargne publique avec des exigences de fonds considérablement élevés. Elles doivent donc adopter les meilleurs standards internationaux pour renforcer leur notoriété et leur image et asseoir leur crédibilité sur le marché financier. Ce qui est recherché par les investisseurs.

Le directeur général de la Brvm a salué l'engagement de l'Etat ivoirien et du comité de privatisation dirigé par Christophe Koffi qui a permis d'atteindre cet objectif malgré les difficultés qui ont jalonné le chemin devant conduire à cette cotation.

Pour Jean Kacou Diagou, Président du groupe Nsia, cette cotation en bourse est une étape importante pour son groupe. Il n'a pas manqué de rendre hommage à tous les acteurs de ce succès. « C'est le résultat de la confiance entre les acteurs de l'histoire de la banque : le consortium Nsia et Cnps, de l'Etat, des actionnaires et le personnel, les investisseurs, qui a fait entrer cette banque dans le top 5 des banque ivoirienne », a-t-il affirmé. Avant d'annoncer que d'autres filiales du groupe suivant le pas de Nsia Banques.

Au nom du gouvernement, Moussa Sanogo, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat a salué les efforts consentis par Nsia Groupe pour parvenir à une introduction en bourse aujourd'hui. « C'est la preuve que nous avons des compétences pour monter une opération financière », dira-t-il. Aussi a-t-il invité les autres entreprises à capitaux ivoiriens à suivre l'exemple de Nsia groupe pour que la Cote d'Ivoire puisse avoir un marché secondaire fort pour financer les grands projets de développement.