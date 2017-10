Sénégal: First Bank of Nigéria Sénégal, un monstre à plusieurs têtes qui agace la BCEAO

Le 2 novembre prochain sera inauguré le nouveau siège de FBN Sénégal, filiale de la holding nigériane FBN ( First Bank Of Nigéria). Cette inauguration intervient dans un contexte particulier du fait d'une ambiguïté notoire dans le management board de la FBN Sénégal et de l'état financier de l'institution.

Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, FBN Sénégal avait échappé presque à une administration provisoire depuis le départ du brillant banquier, le béninois Philippe Kpenou, ex DG FBN Sénégal. Ce dernier avait quitté le navire au lendemain de l'opération d'acquisition de certaines filiales ouest-africaines de la holding bancaire malaisienne ICB dont celle du Sénégal par la holding nigériane FBN Groupe. Le béninois Phipppe Kpenou avait été remplacé par le Gambien James BIttaye, un ex de UBA. Mais l'alchimie mise en place par les dirigeants nigérians depuis Lagos qui tirent les ficelles n'a point marché.

Dans une grande enquête bien fouillée de Confidentiel Afrique, l'on découvre que depuis la prise de contrôle de ICB par les Nigérians, lesquels ont posé leurs baluchons sur l'avenue Roume, non loin du palais de Dakar, la situation se dégrade. Les nigérians dictent leur loi . À tout vent dans une arrogance telle que certains cadres de l'institution ont décidé de jeter l'éponge. Tout y passe : promotion désastreuse avec complaisance, malaise à répétition, administrateurs qui ne regardent pas dans la même direction, un portefeuille-clientèle qui se rétrécit comme une peau de chagrin.

A l'évidence, si les états financiers peinent à retrouver les équilibres, First Bank of Sénégal ces dernières années continue à présenter un visage hideux. Sous la barbe et le nez de la BCEAO qui laisse faire. Sans lever le moindre doigt. Ce sont ces mêmes autorités de la BCEAO - qui en grandes pompes - vont prendre part aux côtés des dirigeants nigérians de FBN Lagos qui feront le déplacement- à la cérémonie inaugurale de FBN Sénégal. Du n'importe quoi. Comme si le ridicule ne tuait pas. La BCEAO s'en fout éperdument de la situation financière des banques et des conditions dans lesquelles exercent les DG d'institutions bancaires dans l'espace Uemoa. Les nigérians font ce qu'ils veulent depuis le rachat des filiales ICB. Confidentiel Afrique l'écrivait il y'a quelques mois, les autorités nigérianes depuis Lagos ont passé à l'échafaud tous les Directeurs généraux francophiles dont entre autres, Cheikh TIdiane Ndiaye, ex DG FBN Bank RDC, Frederic LeBourgeois, ex DG FBN Bank France, l'ancien DGA de FBN Guinée...

Le cas du Gambien James Bittaye, Directeur Exécutif commercial, nommé tardivement au poste de DG de FBN Sénégal, avait soulevé plusieurs interrogations auprès des autorités de la BCEAO. James BIttaye est de nationalité gambienne. Donc un ressortissant non membre de l'UEMOA. Le conseil d'administration tenu à Dakar mi juillet 2015 avait soulevé le cas, confirme une source autorisée.

Hormis la posture déconcertante des dirigeants nigérians, les états financiers de l'institution sont catastrophiques : - 4 milliards de fcfa de fonds propres. Un précédent dangereux du point de vue des exigences de capitalisation fixées par l'autorité de régulation. Que s'est-il passé au point que la BCEAO puisse laisser pourrir la situation. L'embellie n'est pas toujours de retour depuis le départ de Philippe Kpenou de FBN Sénégal.

James BIttaye n'est plus l'homme de la situation pour sortir du gouffre FBN Sénégal. Les Nigérians vont-ils faire passer le Gambien Bittaye à l'échafaud pour assouvir leurs ambitions de rester sur la place financière de Dakar ?. Wait and see.