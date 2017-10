Cote d'Ivoire: Sikensi - Le conseil municipal définit son plan d'actions de 2018 à 2020

Afin de bénéficier d'une grande subvention de l'Etat, il a exhorté ses collaborateurs à améliorer les recettes fiscales de 68 433 220 Fcfa à 100 millions de Fcfa, à travers l'incitation au paiement des taxes municipales, de l'impôt foncier, etc. Elles se chiffraient à 23 668 450 F en 2013, 52 420 720F en 2014 et 61 765 562F en 2015.

Le maire Essy Sahoré Francois De Paul, a, également annoncé la construction, sur fonds propres, d'une décharge d'ordures et d'un cimetière municipal ainsi qu'une banque du trésor, un tribunal et une prison civile qu'il mettra à la disposition des pouvoirs publics. Puis de justifier que Sikensi, à lui seul, représente 70% des affaires jugées au tribunal de Tiassalé.

A cela s'ajoutent la réhabilitation de dispensaires, l'équipement des centres de santé et des forces de sécurité, l'achat d'un camion pour approvisionner la ville en denrées vivrières et la création de pépinières de cacao, etc.

