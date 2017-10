Cote d'Ivoire: Condition de vie des personnes handicapées - Une pétition lancée par une ONG

Cette pétition vise selon M. Tiehi Derou à attirer positivement l'attention des décideurs sur les personnes en situations de handicap en Côte d'Ivoire.

Selon Tiehi Derou Luarent, directeur exécutif de l'Ong Espoir Handicap, des personnes vivant avec un handicap (moteur, visuel, auditif ou mental) sont défavorisées, marginalisés et le plus souvent exclus de la communauté. Les enfants en particulier sont confrontés à de nombreux obstacles physiques, culturels et même politiques.

La discrimination, l'abus et la violence parfois intentionnelle sont le lot de leur quotidien à cause des idées fausses liées aux causes du handicap enracinées dans les croyances et les traditions culturelles. Ils sont privés de fait, des services de base tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'information et à une formation débouchant sur un emploi décent.

Face à ces difficultés que rencontrent ces personnes, l'Ong Espoir Handicap qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, a lancé ce lundi 30 octobre, une pétition à signer sur les réseaux sociaux (Facebook et Twiter).

Cette pétition vise selon M. Tiehi Derou à inviter l'opinion nationale et internationale à se joindre à l'Ong pour attirer positivement l'attention des décideurs sur les personnes en situations de handicap en Côte d'Ivoire.

Selon lui, l'initiative a été prise après avoir pris part à un projet« d'Information et de plaidoyer pour promouvoir les Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire». Cette participation au projet a abouti à un plaidoyer sur l'accessibilité des handicapés aux véhicules de transport en commun, aux édifices, aux infrastructures économiques, aux informations, aux soins médicaux, à l'assistance sociale et aux financements, et ceci, à travers huit histoires d'intérêt humain illustrées dans des films.