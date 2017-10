Cote d'Ivoire: Azaguié - La paix retrouvée, le marché du corridor à nouveau ouvert

On peut le dire tout net. La paix est définitivement revenue à Azaguié et les populations se sont engagées à revivre ensemble. C'est ce qui ressort de la mission de suivi et d'évaluation de la situation sociale à Azaguié conduite par François Kokora N'Goli, médiateur délégué de la région des Lagunes 1.

En effet, au terme de ces 3 jours, la mission a échangé avec les autorités locales, la chefferie traditionnelle, les jeunes et femmes sans oublier les religieux. Et il en est sorti un rapport de synthèse lu à la salle de réunion de la sous-préfecture. Ensuite, la mission et les autorités locales sont allées symboliquement ouvrir à nouveau le marché du corridor. Notons qu'en l'absence des vendeuses, la végétation a pris possession des lieux et le maire a décidé de nettoyer en 24h. Les femmes très heureuses de cet acte ont applaudi. Elles reviendront s'installer après le nettoyage.

« Je repars très satisfait de cette réouverture du marché, signe de la paix et de la cohésion retrouvées à Azaguié. Nous allons transmettre les recommandations à la hiérarchie et des actions seront menées pour améliorer l'environnement et les réparations causées par cette crise dans les deux communautés autochtones et allogènes. Je remercie tous ceux qui ont oeuvré ».

Pour mémoire, le 15 mars 2017 la localité d'Azaguié située dans le département d'Agboville, a connu un violent, causant un mort, de nombreux blessés et des déplacements massifs de population. Une première mission conduite par Kokora s'y était rendue du 21 au 22 mars 2017 afin de reconstituer les liens sociaux. Ce n'est pas tout, la hiérarchie militaire s'est également rendue à Azaguié sans oublier le ministère de la solidarité et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Ce sont toutes ces actions qui ont permis de dénouer la crise

Pour le préfet de région de l'Agnéby-Tiassa, préfet du département d'Agboville Kanandionantiori Touré, cette réconciliation va renforcer les liens séculaires entre les populations cosmopolites d'Azaguié et servira à prévenir d'autres conflits inter communautaires dans la région.Enfin, un comité de suivi a été installé pour veiller à la préservation de la paix et de la cohésion sociale retrouvée.