Cote d'Ivoire: Bonoua - L'ouverture de l'autoroute impulse le développement

Ouverte officiellement il y a bientôt un an par le président de la république, l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est en train de jouer son rôle d'impulsion du développement local.

Le coup d'accélérateur donné aux activités commerciales et à la fluidité de la circulation des biens et des personnes est notable dans les cités traversées, notamment à Bonoua.

La croissance démographique dans la ville d'Abidjan qui s'est traduite par une forte demande en logement a été exacerbée par la crise post électorale de 2011. Celle-ci en effet, a drainé dans les cités voisines de Bassam et Bonoua de nombreux déplacés. Le handicap de l'éloignement auxquels étaient confrontés en son temps les candidats à l'aménagement dans la ville de Bonoua est aujourd'hui vaincu par l'existence de cette voie internationale.

Ce sont depuis, de nombreux travailleurs de la capitale économique qui logent dans la cité du popo carnaval. Quand l'affluence, elle est loin de s'estomper. Chaque jour, ils rallient Abidjan pour y exercer leurs activités jusqu'en fin de soirée. Et cela, sans difficulté majeure liée au déplacement. C'est ce que confirme, M. Anoh Basile, un habitué de la « navette » depuis seulement un an. Au départ, explique-t-il, « beaucoup de mes amis ont essayé de me dissuader ». Parce que, selon eux, poursuit-il, le trajet serait fatiguant et couteux. Après seulement une année de pratique favorisée par l'ouverture de l'autoroute, M. Anoh estime avoir tiré plus d'avantages que de regrets. Il en va de même des activités commerciales qui se son développées ou créées au carrefour du village de Moossou.

A l'entrée de l'autoroute ou à sa sortie, pullulent des activités commerciales avec de vendeurs et vendeuses qui chaque jour tirent profit de l'affluence des passagers de l'autoroute. L'activité de distribution de carburant dans les stations services des villes de Grand Bassam et de Bonoua et même d'Aboisso connaissent le même essor. Avec leur sens de l'anticipation, les opérateurs économiques dans divers domaines, ont eux aussi, démarré des activités dans les villes de desserte de l'autoroute. C'est le cas à Bonoua et dans la localité voisine de Yaou où de grands magasins de distribution de produits de consommation ou de construction y ont ouvert leurs portes.

La forte demande en logement a tout aussi aiguisé chez les populations le sens de l'investissement dans l'immobilier. De nombreux lotissements achevés, en cours ou en attente traduisent sur le terrain le regain d'activités économiques diverses impulsé par la nouvelle l'autoroute.

Des sociétés s'installent et continuent de s'installer dans le but de pouvoir en logements la ville afin d'accueillir les nouveaux arrivants. Par conséquent, le coût des logements est en passe de rattraper celui des logements dans la capitale économique. Nul doute que lorsque le projet de poursuite de l'autoroute jusqu'à la frontière ghanéenne arrivera à son terme, le mouvement ira s'amplifiant. De même que les retombées.