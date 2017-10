Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'INFAS - Pour la 1ère fois des candidats composent à Bouaké

Avec cette décentralisation, a-t-elle reconnu, le concours se rapproche des candidats qui ne demandaient pas mieux.

C'est la toute première fois que Bouaké a été retenue pour abriter le concours national d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) qui s'est déroulé, les 28 et 29 octobre 2017.

Sur 28000 candidats qui composent sur le plan national, la capitale de la région de Gbêkê a enregistré 2761 candidats. Soit 1723 candidats qui aspirent à devenir des infirmiers diplômés d'Etat (Ide) et 1038 candidats qui optent pour être des sages-femmes. Ils ont été répartis sur trois centres de compositions que sont le lycée classique et moderne 1 de Bouaké, le lycée moderne de Nimbo (Ex-Cob) et l'Infas.

Durant ces deux jours de compositions, les candidats étaient confrontés aux épreuves de français, d'éducation aux droits de l'homme et de la citoyenneté et de biologie.

Annoncée pour présider la cérémonie de lancement à l'Infas, Dr Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Santé et de l'hygiène publique s'est fait représenter par Dr Fatoumata Touré, directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique de la région de Gbêkê. « Nous avons rapproché les activités du concours des populations afin de réduire les dépenses pour les candidats. Les années passées, les concours se déroulaient uniquement à Abidjan ce qui n'étaient pas sans conséquences en terme de risques sécuritaires et de dépenses financiers », a-t-elle justifié.

Avec cette décentralisation, a-t-elle reconnu, le concours se rapproche des candidats qui ne demandaient pas mieux. « Les candidats n'auront plus besoin d'aller à Abidjan pour les inscriptions, les compositions, les examens médicaux... Tout se passe sur place à Bouaké. Cette première expérience qui certainement va connaître un succès, va permettre de l'étendre dès l'année prochaine à d'autres régions du pays », a-t-elle rassuré.

S'adressant aux candidats qui aspirent à porter la blouse blanche, Dr Méliane N'Dahtz Sanogo, directrice générale de l'Infas les a exhortés à l'ardeur au travail, à la concentration et à la discipline. « J'espère que vous serez parmi les meilleurs candidats aptes pour la formation des agents de santé », a vivement espéré, l'ancienne doyenne de l'Ufr sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara.

Auparavant, Jacqueline N'Guessan, 3è adjoint au maire de Bouaké, représentant, Nicolas Djibo, maire de la commune de Bouaké, n'a pas manqué de témoigner toute sa reconnaissance à la ministre de la santé et de l'hygiène publique, qui en prenant cette décision de décentraliser le concours d'entrée à l'Infas, donne ainsi les mêmes chances de réussite à tous les candidats.

La délégation conduite par la directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique de Gbêkê s'est rendue dans les deux autres centres pour se rassurer que tout se déroule bien.