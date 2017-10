Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko aux gendarmes - « Vous devez demeurer des gendarmes quelles que soient les turbulences »

La tournée de « mobilisation » du ministre d'Etat, ministre de la Défense, dans les camps et autres casernes militaires se poursuit.

Après entre autres, le premier Bataillon de commandos parachutistes (1er BCP) d'Akouédo, la base maritime de Lokodjro, le Gatl, Hamed Bakayoko était hier à la caserne de gendarmerie d'Agban. Accompagné du commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le général de Brigade, Nicolas Kouakou, le ministre d'Etat a découvert certaines unités et installations de ce camp « mythique ». Notamment le groupe d'Escadrons blindés (GEB), le garage automobile, l'Unité d'intervention de la Gendarmerie nationale (UIGN), le champ de tirs des unités d'intervention.

Au terme de sa visite, le ministre d'État s'est dit heureux et fier de ce qu'il a pu voir à la caserne d'Agban. « Je suis impressionné par la qualité des officiers et sous-officiers de la gendarmerie d'Agban. Mais aussi, par leurs équipements et le travail qu'ils abattent ici, au quotidien. Je me suis rendu compte du travail déjà effectué et de ce qui reste à faire. Je suis fier de vous ! je vous en félicite ! », a-t-il affirmé. Hamed Bakayoko a en outre exhorté les gendarmes à poursuivre sur la voie tracée par leurs prédécesseurs. « Malgré les nombreuses crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire, la gendarmerie n'a jamais changé de ligne de conduite. Elle est toujours restée fidèle à elle-même et les gendarmes également ». Et d'ajouter : « Je vous exhorte, quelles que soient les turbulences, à demeurer des gendarmes.

J'exhorte la gendarmerie à demeurer un corps d'élite ». Le ministre a en outre promis de mettre à la disposition de la gendarmerie, les moyens nécessaires afin de lui permettre d'accomplir sa mission avec efficacité. « Je voudrais également m'engager à faire en sorte que tous les bâtiments du camp d'Agban, soient ravalés et repeints. Nous allons donner très rapidement fière allure à ce camp mythique. En outre, je m'engage à faire en sorte que la promotion des gendarmes, notamment des sous-officiers, se fasse sans frustration. De sorte que la cohésion règne en votre sein », a-t-il promis. Arrachant du coup, un tonnerre d'applaudissements.

Pour sa part, le Colonel-Major Bakary Doumbia, commandant de la gendarmerie mobile et des unités spécialisées, a au nom du Commandant supérieur de la gendarmerie, Nicolas Kouakou, affirmé « l'entière disponibilité » des gendarmes d'Agban, à poursuivre avec engouement, honneur et dignité, la sécurisation des biens et des personnes. « L'ensemble des militaires de la gendarmerie nationale s'inscrit dans votre vision pour aller vers l'émergence, d'un gendarme nouveau, à l'horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, les gendarmes auront toujours à cœur, la devise de la gendarmerie nationale, à savoir pro Patria, pro Lege, c'est-à-dire, pour la patrie et pour la loi », a-t-il affirmé. Il a toutefois souligné, que les hommes et les femmes de la gendarmerie nationale font face depuis quelques années, à de nouveaux défis sécuritaires.

Notamment le grand banditisme, les coupeurs de route, l'orpaillage clandestin, le terrorisme. « Ces nouvelles menaces exigent de nouvelles postures et nécessitent, de nouveaux moyens, pour une montée en puissance effective, des deux grands commandements que sont le commandement de la gendarmerie territoriale et le commandement de la gendarmerie mobile et des unités spécialisées », a-t-il poursuivi. C'est pourquoi, dira-t-il, nonobstant l'effort d'équipement fait par le ministère de la Défense, l'acquisition de nouveaux moyens plus adéquats et adaptés, permettra à la gendarmerie nationale de mieux accomplir ses missions.