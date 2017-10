Ouganda: Pourquoi à 20 ans, l'Ougandaise Mercy Mulayi a décidé de devenir pilote ?

Deux équipes de MSF interviennent actuellement dans l'est de l'Ouganda, en soutien aux autorités de… Plus »

« Je voudrais voir plus de femmes prendre conscience et faire ce qu'elles veulent et pas seulement se conformer aux stéréotypes ou à la tradition.

« Mes camarades de classe, quand je leur ai dit que j'avais rejoint l'école de pilotage, aucune d'entre elles ne me croyait. Aucune d'entre les 200 filles. Beaucoup d'entre elles ne savaient pas qu'il est possible pour une fille de devenir pilote ».

« Être dans l'air me procure un sentiment merveilleux. Être capable de contrôler l'avion, mener le vol en toute sécurité et atterrir me fait sentir que je peux vraiment faire quelque chose d'impressionnant.

« Aussi, ajoute-t-elle, mon père avait l'habitude de me répéter que je ne devrais pas chercher à me contenter de faire les choses faciles.

