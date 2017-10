Cote d'Ivoire: La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) organise une réunion d'acheteurs/vendeurs des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à Abidjan

communiqué de presse

Abidjan, Côte d'Ivoire — La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), organise en collaboration avec le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), le Ministère du Commerce et de l'Artisanat et de la promotion des PME et le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique en Côte-d'Ivoire pour les importateurs et les exportateurs dans le domaine de qui se tiendra à Abidjan, du 2 au 3 novembre 2017.

Cette réunion, qui s'inscrit parmi les activités du programme des Ponts de Commerces Arabo-Africains (Arab Africa Trade Bridges Program) lancé en Février 2017 au Royaume du Maroc, verra la participation des représentants de l'Association Africaine des Centrales d'achat de Médicaments Essentiels (ACAME), des représentants et responsables de plusieurs Ministères et Départements en Côte d'Ivoire ainsi qu'un grand nombre de fabricants pharmaceutiques et d'investisseurs dans le domaine des fournitures médicales dans les deux régions Arabe et Africaine.

Ing. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de ITFC, a déclaré que cette importante réunion s'inscrivait dans le cadre des efforts de La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) et du Centre Islamique pour le Développement du Commerce pour renforcer les échanges commerciaux entre les pays des deux régions afin d'augmenter le niveau de commerce entre eux.

Il a ajouté que les rencontres entre les exportateurs et les importateurs offriront aux participants une unique occasion de se familiariser avec les possibilités offertes par ce secteur vital sur le continent africain et d'organiser des rencontres bilatérales pour discuter des échanges commerciaux et des opportunités d'investissement.

L'étude mise à disposition du programme AATB par l'ITFC sur les opportunités d'importation et d'exportation entre les pays arabes et africains dans le domaine des industries pharmaceutiques et des fournitures médicales, a souligné le secteur comme l'un des plus prometteurs capables d'accroître et de soutenir les échanges entre les régions.