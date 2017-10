communiqué de presse

Le Cap, Afrique Du Sud — Le 25 octobre, l'athlète sud-africain Cameron van der Burgh qui a remporté la médaille d'or du 100 mètres brasse masculin et établi ainsi un nouveau record du monde lors des Jeux olympiques de 2012 est apparu au Victoria & Albert Waterfront du Cap.

Cameron s'est rendu sur la Côte de la Sérénité à Sanya pour se joindre à l'équipage d'un bateau. Au cours de la navigation, les ambassadeurs de Sanya ont raconté leurs expériences de voile durant la première et la deuxième étapes, et ils ont également présenté à Cameron la ville de Sanya.

De façon analogue à la situation du Cap, Sanya est une ville qui se trouve au point le plus au sud de la Chine. C'est une ville tropicale, et c'est aussi en Chine la seule destination internationale de vacances au bord de la mer. Sanya est le lieu où vivent ensemble les nationalités Li, Miao, Hui et Han. La nationalité Li en particulier est spécifique de la province de Hainan à laquelle est rattachée la ville de Sanya. 3000 ans plus tôt, les ancêtres de ce groupe ont traversé le détroit de Qiongzhou et se sont installés sur l'île où ils ont continué à développer ce qui est devenu leur culture unique et remarquable.

Plusieurs personnages historiques chinois ont fondé certains aspects de la culture du pays en choisissant Sanya et chacun y a laissé la marque de ses efforts. Le plus célèbre d'entre eux est le moine Jian Zhen sous la dynastie Tang, lequel a par cinq fois essayé sans succès de rejoindre le Japon à la voile pour y diffuser le bouddhisme. À sa cinquième tentative, son navire dériva pour s'échouer à Nanshan près de Sanya, où il décida de s'établir. Il y construisit par la suite des temples et érigea des statues de Bouddha.

La cuisine de Sanya embrasse elle aussi la diversité. La province est connue pour la grande variété des spécialités locales, et pas uniquement pour l'abondance de ses délicieux plats de fruits de mer. Un plat emblématique est le riz au poulet hainanais. Sanya réunit les spécialités de l'ensemble de la province pour offrir un festin pour les papilles des amateurs universels.

Après cette présentation, Cameron s'est laissé séduire par la culture, le climat et la nourriture, et il espère un jour pouvoir revenir dans la ville de Sanya.

Les ambassadeurs de la ville et les représentants de son comité ont par ailleurs mis en place plusieurs campagnes afin de promouvoir Sanya auprès des touristes et des habitants du Cap. Les gens cherchent à connaître cet endroit qui ne leur est pas familier et ils sont intrigués par cette ville qui est semblable au Cap.

L'escale sur la Côte de la Sérénité est la rencontre entre la ville de Sanya et Le Cap en Afrique du Sud, et cette possibilité est offerte aux superstars tout comme aux personnes ordinaires.

