Maroc: SAR la Princesse Lalla Meryem représente SM le Roi au Forum des dirigeants de la 39ème session de la Conférence générale de l'UNESCO

Elle adopte le Programme et le budget de l'Organisation pour les deux années suivantes, élit les membres du Conseil exécutif et nomme, tous les quatre ans, le Directeur général.

Son Altesse Royale avait également été saluée par MM. Mohamed Laaraj, ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Ben Abdelkader, ministre délégué chargé de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique et secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO, et Chakib Benmoussa, ambassadeur de SM le Roi en France.

S'exprimant à cette occasion, le président malien Ibahim Boubacar Keita a mis en avant le rôle majeur joué par l'UNESCO pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine culturel et religieux dans son pays.

Lors de ce forum, l'accent a été notamment mis sur la contribution de l'UNESCO pour la réalisation des objectifs du développement durable, et la promotion des valeurs humanistes et d'inclusion sociale.

Intervenant lors de ce Forum, l'ambassadeur, déléguée permanente du Maroc auprès de l'UNESCO, Mme Zohour Alaoui, qui a été élue lundi présidente de la 39ème session de la Conférence générale, a salué l'engagement constant et sans faille de SAR la Princesse Lalla Meryem pour la défense des droits de l'enfant et de la femme.

Le Forum des dirigeants, auquel prennent part de nombreux chefs d'État et de gouvernements, s'est tenu sous le thème : « les Objectifs de Développement Durable et le rôle de l'UNESCO dans le système multilatéral».

