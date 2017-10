Burkina Faso: L'arrestation de François Compaoré, sujet phare dans les journaux burkinabè tandis qu'il vient d'être relâché par la Cour d'appel de Paris

communiqué de presse

Bruxelles — L'arrestation à Paris, la veille, de François Compaoré, petit-frère de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, constitue, ce lundi, le principal sujet à la Une des quotidiens burkinabè. À bord du vol Air France AF703 en provenance d'Abidjan, François Compaoré a été interpellé ce dimanche 29 octobre par la police française à son arrivée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, peu après 6h du matin. Faisant régulièrement le voyage entre la France et la Côte d'Ivoire, il affirmait dans une récente interview à Jeune Afrique ne pas craindre ce mandat d'arrêt international et circulait jusqu'à présent librement entre Paris, où résident son épouse et ses enfants, et Abidjan, où est exilé son frère ainé Blaise Compaoré.

« Le mandat d'arrêt a été notifié à mon client à son arrivée à Paris, explique Me Pierre-Olivier Sur, son avocat. Nous attendons maintenant la décision du juge pour savoir si ce mandat sera exécuté. » François Compaoré, qui a été placé en centre de rétention à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, devrait être présenté au procureur dans les heures à venir, pour savoir s'il sera remis en liberté ou gardé en détention (Lefaso.net).

Aujourd'hui au Faso souligne dans son éditorial que l'intéressé est ainsi "rattrapé par les fantômes de Sapouy (localité où le journaliste Norbert Zongo et ses trois compagnons ont été assassinés)". Dans la même dynamique L'Observateur Paalga, le doyen des quotidiens burkinabè affiche : « Interpellation de François Compaoré à Paris : le fantôme de Norbert au trousse du petit président». Selon ce journal, «dans une interview accordée à Jeune Afrique, la toute première depuis qu'il a dû s'exiler suite à la chute de Blaise Compaoré, le frère cadet de l'ex-chef de l'Etat burkinabè avait affirmé que contrairement à ce que la justice laisse entendre, aucun mandat d'arrêt international ne lui avait été délivré dans le cadre de l'instruction du dossier Norbert Zongo, assassiné le 13 décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur la mort suspecte de David Ouédraogo", chauffeur de François Compaoré. (AIB).

Chrysogone Zougmoré, président du MBDHP a déclaré : "Nous attendons la suite. Nous souhaitons qu'il puisse être extradé pour faire avancer la procédure dans le cas du dossier Norbert Zongo. Et comme vous le savez également, dans le cadre de l'insurrection populaire, nous avons demandé qu'il soit extradé afin de pour expliquer ce qui a pu se passer juste avant les 30 et 31 octobre 2014 et pendant l'insurrection. Il y a eu des morts et des blessés qui trainent encore aujourd'hui leur douleur. Nous souhaitons donc que cela puisse être clarifié à la faveur d'une éventuelle extradition au Burkina Faso. C'est l'ensemble des différents moyens de pression que nous avons mis en œuvre -déclarations, conférences de presse, marches-meetings- qui commencent à porter fruit. Je ne dis pas que c'est uniquement cela, mais je pense que ce que nous avons pu mener comme actions ces dernières années ont contribué à ce qui se passe aujourd'hui. M. François Compaoré est soupçonné d'avoir trempé dans différents crimes et il est normal qu'il s'explique sur ce qui lui est reproché. S'il estime qu'il n'a rien fait, la justice avisera. Mais s'il est reconnu coupable, des faits qui lui sont reprochés, la justice avisera également". A la faveur de l'insurrection et la chute de Blaise Compaoré, le dossier a été rouvert et plusieurs personnes ont été entendues. Trois militaires membres de l'ex-garde présidentielle ont été inculpés et mis sous mandat de dépôt.

"Maintenant que la police française a fait son travail, il revient à la justice de la même France de donner un avis par rapport à une éventuelle extradition de François Compaoré dans son pays natal", commente Sidwaya.

SOURCE Service européen pour l'action extérieure