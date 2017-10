Centrafrique: Comment les religions œuvrent pour la paix en Centrafrique

Aujourd'hui, la coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans n'est plus un mythe à en croire les différents dignitaires religieux rencontrés par notre correspondant à Bangui, Jeff Murphy Barès. Pour en savoir plus, retrouvez son reportage en cliquant sur le lien ci-dessous.

Au sujet de la prétendue religiosité qu'on attribue généralement au conflit qui mine la RCA, l'Imam Oumar Kobine Layama, président du Comité islamique centrafricain est catégorique : "La porte est ouverte à toutes les dénominations religieuses pour que nous soyons ensemble et que nous parlions d'une seule voix. De la cohésion sociale, de l'amour et de la fraternité. Nous devons être ensemble."

