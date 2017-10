Angola: BNA va développer des stratégies pour gérer le budget familial

Luanda — La Banque nationale de l'Angola continuera à élaborer des stratégies qui contribuent à une gestion plus efficace du budget familial et la réduction des ressources financières dans le secteur informel, a dit lundi, à Luanda, le vice-gouverneur de la BNA, Suzana Monteiro.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine de l'épargne, qui se déroulera du 30 octobre au 5 novembre, la gestionnaire a déclaré que la réalisation de cette action passait par l'éducation financière plus efficace et des agents économiques actifs, évitant ainsi la prestation de services financiers non réglementés ni inspectés et donc moins sécurisé.

Elle a dit que les familles en transférant une partie des recettes du présent vers le futur, c'est-à-dire, en faisant des épargnes, elles seront en train de préparer un avenir meilleur, ce qui est une attitude importante, au profit individuel ou collectif, qui peut contribuer à la réduction du taux de pauvreté et à l'amélioration de la condition de vie, assurant l'accès à une meilleure éducation, à l'assistance médicamenteuse et médical, ainsi qu'à la croissance économique et au développement du pays.

Selon la bancaire, la fonction principale de l'intermédiation financière est de recevoir des versements des agents économiques ayant un revenu excédentaire et les mettre à la disposition des agents déficitaires qui ont besoin de ressources financières pour faire des investissements.

« L'habitude d'épargne démontre la responsabilité que les individus ont avec leurs objectifs fixés, leur permettant de planifier, développer des projets et de se prémunir d'événements imprévus, et une plus grande discipline, la paix et la stabilité dans le présent et dans l'avenir des familles», a-t-elle souligné.

Suzana Monteiro a expliqué que l'augmentation des niveaux d'épargne permettait de canaliser des fonds pour le financement d'investissements et le développement d'activités économiques durables qui pourraient contribuer à atteindre l'objectif de diversification économique du pays.

« Des études sur l'épargne montrent que les pays les plus développés sont ceux qui ont des niveaux élevés d'épargne. Par conséquent, l'une des voies les plus efficaces pour augmenter la production de biens et services de l'économie est d'encourager l'épargne et l'investissement », a-t-il dit.

La Semaine d'épargne, qui se tient sous le thème « Épargner et investir en toute sécurité », fait partie des célébrations de la Journée mondiale de l'épargne, le 31 octobre, ainsi que du 41e anniversaire de la BNA, à être célébré le 5 novembre.

Pendant sept jours, la Banque centrale et les banques commerciales exposent au public ses principaux services et produits.