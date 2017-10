Togo: Le gouvernement annonce de nouvelles mesures d'encadrement des manifestations publiques

Déplorer les dérapages des dernières manifestations politiques publiques, le contenu de la charte des partis politiques, la loi portant sur les manifestations publiques, et les mesures que l'autorité peut être amenée à prendre.

Ce sont là les différents éléments sur lesquels porte actuellement à Lomé, une réunion du gouvernement, par l'entremise des ministres Yark Damehame et le Payadowa Boukpessi, avec les responsables de partis politiques, des forces de l'ordre et de sécurité, responsables d'organisations de la Société civile et certains diplomates accrédités au Togo.

Pour faire comprendre au mieux les articles portant sur les manifestations publiques au Togo, le ministre de l'Administration territoriale et son collègue de la Sécurité ont revisité, ensemble avec les représentants des partis politiques et les agents des forces de l'ordre et de sécurité, les dispositions de cette loi, charte des partis politiques et le Code pénal.

Il est indiqué par le ministre Boukpessi que "ces dispositions n'ont pas été respectées dans la plupart des marches depuis le 19 Août dernier". Une conclusion également confirmée par son collègue, Yark Damehame, d'après qui, "depuis le 19 Août, nous avons eu à observer des manifestations violentes". Et, "si les organisateurs des marches restaient dans leur logique pacifiste, il n'y aurait pas eu de mort", a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de la manifestation des 7, 8 et 9 Novembre prochains, que projette organiser les14 partis politiques de l'opposition qui ont déciné l'invitation de cette réunion, il est indiqué que deux réunions ont été tenues avec les responsables pour obtenir d'eux, "la garantie à appeler à des manifestations pacifiques".

Comme nouvelles mesures prises par le gouvernement pour accompagner désormais les manifestations publiques, Yark Damehame, a émis le retour de séances de travail préalable avec les responsables du service d'ordre des partis politiques, la mise sur pied d'une cellule d'observateurs (forces de l'ordre et des partis politiques) et des observateurs neutres, un debrief avec les responsables de partis politiques à la fin de chaque manifestation.

Enfin, pour la sécurité au pays, il a pour la première fois fait état d'une opération sentinelle avec des policiers et militaires dans des jeep qui tournent à Lomé, compte tenu de la situation sécuritaire dans la sous région.

Egalement présent à cette réunion aux côtés de ses collègues, le ministre en charge de la Communication a déploré la manipulation abusive par les réseaux sociaux.

A tout prendre la décision provisoire d'interdiction des marches en semaine est levée.