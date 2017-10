Angola: Les transformations urbaines exigent des mesures politiques - Déclare la ministre

Luanda — Les transformations urbaines nécessitent l'alignement des mesures politiques, y compris la participation active d'autres secteurs, compte tenu des instruments déjà existants dans le pays, a déclaré mardi à Luanda, la ministre de l'Aménagement du Territoire et Habitat, Ana Paula de Carvalho.

Dissertant le thème «Gouvernance innovante, villes ouvertes», elle a souligné que l'urbanisation ne pouvait pas être synonyme de dégradation, mais plutôt un moyen de créer des emplois, de réduire la pauvreté et d'améliorer la qualité de vie de la population.

Aujourd'hui, a-t-elle poursuivi, nous avons également l'occasion de reconnaître les contributions des administrations et d'autres acteurs car ils donnent une voix à la population et jouent un rôle central dans la construction de villes bien planifiées, les transformant en moteur de prospérité, d'innovation et d'inclusion.

"Nous partageons une vision de ville pour tous, concernant la jouissance et l'usage égal des villes et des établissements humains, sans aucune discrimination de quelconque ordre", a-t-elle indiqué.

Selon lui, les projets de logement sont mis en œuvre par des opérations de lotissement foncier dans le cadre de partenariats public / privé, y compris des espaces pour les équipements sociaux et de services, se basant sur des modèles de maisons avec une norme économique prédéfinie et à des coûts contractés.

À son avis, le gouvernement mobilise et implique les institutions publiques et les agents privés connexes, ainsi que la société en général, dans le sens d'une participation active et soutenue à la matérialisation des politiques et stratégies publiques dans les domaines de l'aménagement du territoire , l'urbanisme et le logement pour contribuer à l'effort visant à réduire progressivement l'énorme déficit de logement, pour la justice sociale et le bien-être des Angolais.