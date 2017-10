Angola: Le gouverneur Muangala souligne l'engagement de l'Exécutif dans les transports

Luanda — Le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala, a salué mardi, dans la ville de Dundo, l'engagement du Gouvernement angolais dans la construction et réhabilitation des aéroports et chemins de fer, pour permettre la connexion entre les provinces et développement du pays.

Ernesto Muangala parlait à la presse, dans la ville de Dundo, quelques instants après l'atterrissage à l'aéroport Kamakenzo, du vol DT-220 qui a marqué le retour de la TAAG, Lignes Aériennes d'Angola, à cette ville après dix ans d'absence.

Selon le gouverneur, l'Exécutif a défini comme l'une des priorités la remise en état des routes, un programme qui permet à se connecter la côte nord au sud du pays, ce qui fait de la ville de Dundo le centre de cette connexion, a-t-il dit.

Le vol DT 220 a quitté Luanda à 06h20 avec 120 passagers à bord, parmi lesquels se trouvaient le gouverneur Muangala et le coordonnateur adjoint de la commission de gestion de la TAAG, Rui Carreira, ayant arrivé dans la ville de Dundo à 7:45.

La TAAG exploitera l'itinéraire Luanda / Dundo / Luanda, avec deux vols hebdomadaires, les mardis et samedis, un nombre qui peut augmenter en raison de la demande.

La province de Lunda Norte, avec 103 mille kilomètres carrés et plus de neuf cent mille habitants est située dans le nord-est de l'Angola et est bordée au nord et à l'est par la République démocratique du Congo, à l'ouest par la province de Malanje et au sud par Lunda Sul.