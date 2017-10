Angola: Le ministère des Pêches mise sur les conditions d'hygiène de la mer

Luanda — La formation de la mentalité de la population sur les conditions d'hygiène dans les lieux de pêche et commerciaux est l'un des grands paris du ministère des Pêches et de la Mer pour que les poissons soient consommés d'une manière saine, a déclaré mardi à Luanda, la titulaire du portefeuille Victoria de Barros Neto.

Dans la présentation du plan de gestion environnementale du Port de pêche de Luanda, la ministre a mis en garde la responsabilité accrue dans la préservation de la gestion de l'environnement marin par un traitement adéquat et quotidien de ceux qui ont la mer comme source de subsistance.

La gouvernante a averti que le poisson, étant une ressource naturelle pour tous les Angolais, les propriétaires d'une licence de pêche avaient aussi la responsabilité de prendre soin de ce qui leur donne la richesse.

Elle a dit qu'il y avait un travail du ministère des Pêches et de la Mer sur les poissons en termes de logistique et distribution et attend le soutien du secteur privé et les départements gouvernementaux, dont le ministère du Commerce.

Selon elle, il est nécessaire d'exécuter le plan général de gestion des déchets solides du Port de pêche de Luanda, ainsi que son extension dans d'autres locaux portuaires du pays, tant de pêche comme commercial.

À l'occasion, le Président du Conseil d'administration de la Société Portuaire de pêche d'Angola (Pescangola), Sebastião Macunge, a déclaré le port de pêche, en ce qui concerne l'eau et l'air environnant, avait des bactéries de contamination de l'atmosphère et la prévention de l'environnement va prévenir la contamination du poisson et la menace pour la santé humaine.

Pour le partenaire et directeur de l'Ecosel, une société spécialisée dans la collecte des déchets solides, Brás da Silva, a recommandé la formation de tout le personnel de la Pescangola, un assainissement adéquat, basé sur le traitement des déchets solides dans les circonscriptions portuaires, entre autres mesures.

Le plan de gestion environnementale du Port de pêche de Luanda, avec une exécution prévue pour l'année 2018, est une étude de l'Ecosel, une société spécialisée dans la collecte des déchets solides, en partenariat avec la Pescangola, la société qui gère le Port de pêche de Luanda.