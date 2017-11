Cameroun: Maître Harissou de retour en prison mais bientôt libéré

Enfin, 3 journalistes, exerçant au moment des faits dans les quotidiens Mutations pour Félix Cyriaque, Ebole Bola et Le Messager pour Rodrigue Ntongue, ainsi que Baba Wame, enseignant dans une école de journalisme a Yaoundé, ont été acquittés de l'accusation de « tentative de complicité d'outrage au Président de la République », pour faits non établis. Une victoire pour la liberté de la presse, ont estimé leurs avocats.

Du côté des autres accusés, Aboubakary Sidiki, un homme d'affaires et chef de parti politique, l'un des principaux accusés, a écopé de la sanction la plus lourde.

Il faut dire qu'il revient effectivement de loin si l'on en juge par la gravité des chefs d'accusation pour lesquels il était poursuivi à l'origine : « Outrages au président de la République », « hostilités contre la patrie et révolution », « assassinat » et « détention et port illégal d'armes et munitions de guerre ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

