Burkina Faso: 5e étape tour du Faso 2017 - Benjamin Stauder toujours en jaune

A quelques mètres de l'arrivée, Benjamin Stauder s'est lancé dans un sprint et devance l'érythréen, Meron Amanuel sur la ligne. Avec cette victoire, il reste en jaune et aussi en vert. Il enfile aussi le maillot de l'intégration.

Il est suivi par les burkinabé Seydou Bamogo et Abdoul Aziz Nikiema. Le 2e point chaud à Tita, a été remporté par Yacouba Yaméogo de l'équipe de la région du Centre. Mathias Sorgho et le français Sauvaget son respectivement 2e et 3e.

Détenteur du maillot le plus convoité à l'arrivée à la 4e étape, l'allemand a coiffé la 5e étape courue entre Kokologho et Boromo pour conserver son dû. Long de 136 km, le sociétaire de la team Leese-B-X a franchi la ligne d'arrivée en 2h57mn55s avec une vitesse moyenne de 45,864km/h.

