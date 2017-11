Congo-Brazzaville: Préservation de la biodiversité - Le pays entend développer l'élevage des animaux sauvages

Pour rendre concrète l'innovation qui vise à créer une alternative au prélèvement, notamment du gibier dans les stocks naturels, le gouvernement compte sur l'apport des opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés rurales.

La ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a fait l'annonce dans son message livré du 1er novembre, à l'occasion de la fermeture de la 45e saison de chasse sportive en République du Congo.

« Grâce à cette approche que certains compatriotes ont déjà commencé à expérimenter, nous parviendrons à créer de nouvelles richesses, de nouveaux emplois et revenus durables pour l'Etat, les communautés locales ainsi que les populations autochtones. Nous lutterons également contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire », a déclaré la ministre.

Rosalie Matondo a, par ailleurs, félicité les services de la Justice, de la Gendarmerie, de la Douane et la Police pour les efforts qu'ils fournissent afin de traquer des bandes de braconniers armés qui causent l'insécurité dans certaines localités du pays.

Les communautés locales, les ONG et associations sont aussi invitées à relayer les efforts de sensibilisation et d'éducation que le ministère de tutelle entreprend aux fins de garantir la gestion durable de la biodiversité puis, stopper le trafic illicite des espèces sauvages.

Rappelons que le Congo a abrité, en 2015, la conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvages d'Afrique, ayant débouché sur l'adoption d'une stratégie commune africaine contre le braconnage et un plan d'action.

Ce cadre programmatique, qui prône le développement des synergies entre pays et différents acteurs concernés, fait désormais l'objet des financements et appels à des projets par des partenaires techniques et financiers internationaux.