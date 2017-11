Congo-Brazzaville: Vie associative - Le RDHD fait le point des activités à ses membres

Une réunion de restitution des récentes activités auxquelles l'organisation a pris part a été organisée, le 30 octobre, à son siège sous la direction de Majep Obama, coordonnateur dudit réseau.

La restitution des réunions et ateliers Cona-Redd tenus à Brazzaville le 3 octobre, le réaménagement du Réseau de développement humain durable (RDHD)/ section Sangha du 6 au 8 octobre, l'atelier sur le forum national de la Conférence nationale sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale (Cefdhac) et l'atelier interdépartemental (Pointe-Noire, Kouilou, Lékoumou, Bouenza) sur les amendements du projet de textes d'application de la loi forestière tenu du 10 au 12 octobre ont dominé les retrouvailles.

Lors de l'assemblée générale de réaménagement du RDHD- Sangha, Charles Sibomane, dit Sivory, a été reconduit dans ses fonctions de chef de chaîne. Des assises ont eu lieu dans l'harmonie et la cordialité et leur issue heureuse a satisfait le préfet de ce département qui leur a offert un banquet. Par le biais de Majep Obama, coordonnateur interafricain, écologiste-chercheur, ce geste de l'autorité préfectorale a été vivement salué par des remerciements de tous les participants à la réunion.

En outre, lors de l'atelier du forum national de la Cefdhac, la confiance a été à nouveau faite au Pr Joël Loumeto. Le RDHD étant membre de la Cefdhac, Majep Obama a exhorté les autres ONG à suivre son exemple par des adhésions car le Kouilou regorge des forêts denses et humides. Ce souhait a aussi été exprimé par les ONG Congo Vert et RDHD. Le coordonnateur a également informé l'assistance sur la création prochaine d'une Cefdhac rurale-Kouilou, à l'instar de la Cefdhac rurale-Sangha.

À la fin de la réunion, le coordonnateur du RDHD a une fois de plus insisté sur l'implication désintéressée des membres du réseau, afin d'aboutir aux résultats escomptés qu'attendent les communautés locales et riveraines des différentes contrées. « Il faut un engagement volontariste et déterminé », a-t-il conclu.