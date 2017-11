Congo-Brazzaville: Musique - 100% Setho se produit dans la ville océane

Le pays occupe le 179e rang contre le 177e cette année et le 176e l'année dernière, selon le… Plus »

Grâce à ses musiciens, ce spectacle va connaître une dose d'énergie supplémentaire. L'ambiance sera au rendez-vous tout au long du concert car une vague de chaleur et d'ondes positives va s'abattre dans la salle. Notons qu'après "Elounké" et "Boma relation", 100% Setho va lancer sur le marché un nouveau single intitulé « Mobali ya bololo zéro » dont la sortie officielle est prévue pour ce mois novembre. Le rendez-vous est donc pris pour le 4 novembre au Forum Mbongui pour un avant goût.

L'artiste a su tisser un véritable lien avec le public congolais et pour son premier show dans les terres Mâ Loango, il a réservé plusieurs surprises à ses fans. Il va interpréter, pour leur plaisir, ses plus belles chansons aux sons accrocheurs, clou d'un show généreux à la bonne humeur communicative.

100% Setho gagne en notoriété au fil des années. Après ses multiples concerts à travers le pays, il devrait connaître un nouveau moment phare en cette période de fin d'année au Forum Mbongui, l'une des plus grandes salles de spectacle de la ville côtière. En effet, pour la toute première fois de sa carrière, il sera à Pointe-Noire accompagné de son groupe Impression des AS pour y livrer un concert exceptionnel.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.