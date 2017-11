Congo-Brazzaville: Mairie de Brazzaville - Création d'une cellule de suggestions pour une sortie de crise

Le président du Conseil municipal et départemental, Christian Roger Okemba, a confié le 31 octobre à l'issue d'une assemblée générale des agents municipaux et des syndicats, la gestion de la nouvelle structure à Hugues Gervais Ondaye.

La cellule mise en place a un caractère technique. Elle est chargée de faire des propositions pour tenter de trouver des solutions idoines afin de renflouer les caisses municipales et éponger la dette salariale des agents qui accumulent trois mois de retard sur les cinq. Elle se chargera également de recueillir les propositions des agents municipaux relatives à la gestion des carrières, aux recrutements, à la révision de l'organigramme, la correction de l'assiette fiscale, l'utilisation rationnelle des cadres et même l'insertion des bénévoles.

Dans un climat détendu et sans complaisance, l'agent municipal Hugues Gervais Ondaye s'est dit disposé à accompagner le maire. Il a, entre autres, déclaré : « Nous allons faire des propositions écrites. Néanmoins, la réussite de la gestion à la tête de la mairie s'annonce au regard de la configuration de l'actuelle équipe dirigeante. Le vrai problème à la mairie, c'est la prise de conscience des agents municipaux. Aidons tous le maire. Nous invitons tout le monde à faire des propositions écrites et nous allons les évaluer ».

Pêle-mêle, les agents municipaux ont pris la parole pour souhaiter que les versements des sommes exorbitantes se fasse à la recette municipale au lieu que cela se passe au trésor public. Ils se sont également plaints au sujet des informations écritures comptables qui leur échappent parfois. Par la même occasion, ces agents ont dénoncé la création et les recouvrements des recettes dans les marchés parallèles. Il existe actuellement plusieurs marchés publics non enregistrés, ont-ils fait savoir, alors qu'en réalité, la création d'un marché public est du ressort du Conseil municipal et départemental.

De manière interactive, le maire de Brazzaville compte convoquer une session extraordinaire du Conseil municipal et départemental pour valider les propositions de la cellule de réflexion et de suggestions. « Nous allons fixer des objectifs à atteindre pour chaque direction et service, puis nous mettrons en place une commission d'évaluation qui veillera à l'atteinte de nos ambitions. Les cadres défaillants seront rapidement remplacés par d'autres », a indiqué Christian Roger Okemba.

Séance tenante, les agents municipaux ont révélé qu'une enquête réalisée en 2015 à Brazzaville indiquait que plus de 200 000 parcelles de terrain n'avaient un permis d'occuper. 15% des propriétaires disposaient des titres de propriété et 85% sans titre, soit 30 000 parcelles de terrain. Actuellement, l'on compte 160 000 parcelles de terrain qui ne disposent pas de titre dans la ville capitale.

Pour renflouer les caisses municipales, ces agents ont, par ailleurs, estimé qu'une opération dénommée « Permis pour tous à 225 000 francs CFA » pouvait être menée pour collecter la somme de plus de quatre milliards de francs CFA.

« Tout ce que vous allez proposer sera pris en compte par monsieur le maire. Je veux être un maire du peuple à l'écoute de la population et prêt à répondre à ses préoccupations. Il y a la crise. Je vais essayer de m'appesantir sur le paiement des salaires des agents municipaux. Je n'ai pas attendu pour mettre en place cette cellule de réflexion et de suggestions. Donc réfléchissons tous », a conclu Christian Roger Okemba.