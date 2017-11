Togo: Le FMI met en garde contre la poursuite des tensions politiques

La mission a rencontré le Président Faure Gnassingbé et a eu des entretiens avec les ministres Sani Yaya (ministre de l'Economie et des Finances), Kossi Assimaidou (ministre de la Planification du développement), Kossi Ténou (directeur national de la BCEAO) et d'autres hauts fonctionnaires du pays, ainsi que des représentants du secteur privé et des partenaires au développement.

En particulier, les tensions si elles persistaient pourraient entamer la confiance des consommateurs et des investisseurs et, par conséquent, avoir une incidence sur les performances macroéconomiques.

L'assainissement des finances publiques a commencé avec pour objectif de ramener la dette à un niveau plus soutenable. Les dépenses ont été considérablement réduites. Le solde budgétaire primaire a enregistré un excédent de 1,4% du PIB entre janvier et juin 2017.

