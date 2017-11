Afrique: Ligue des champions - Le Ghanéen Partey sauve la soirée des Africains

Déjà tenu en échec au match aller par Qarabag (0-0), l'Atlético Madrid a fait une mauvaise opération à domicile en concédant le match nul (1-1). Les Madrilènes auraient même pu être punis par les Azerbaïdjanais, et ont dû leur salut à un but du Ghanéen, Thomas Partey. Le milieu de terrain a marqué d'une belle frappe en pleine lucarne.

L'Algérien Sofiane Hanni était le capitaine des Belges qui ont encore subi la loi des Parisiens. Le Nigérian Henry Onyekuru a souffert face à Dani Alves, tout comme le défenseur sénégalais Kara Mbodj, et le latéral d'origine ghanéenne Dennis Appiah devant Neymar, et Mbappé. Le Tunisien Hamdi Harbaoui est resté sur le banc.

