Cote d'Ivoire: Rdr - Kandia Camara reçoit deux invitations du Parti communiste chinois

« Nous avons salué cette très bonne relation entre nos deux partis et nous avons souhaité que cela puisse se renforcer, que nous puissions partager nos expériences entre partis politiques et renforcer les relations entre nos deux Etats et nos deux Chefs d'Etat... », a souligné Kandia Kamissoko Camara.

Qian Lixia a, enfin, adressé ses félicitations à la nouvelle équipe dirigeante du Rassemblement des républicains qui a choisi le Président de la République, Alassane Ouattara, et Henriette Dagri Diabaté, respectivement en tant que président d'honneur et présidente du parti.

Et la seconde concerne une rencontre, en Chine, entre le Rdr et les responsables du Pcc afin de raffermir leurs relations. Car, dira-t-elle, le dialogue politique entre partis politiques est nécessaire.

En effet, la secrétaire générale du Rdr, Kandia Camara, accompagnée des secrétaires généraux délégués, Maurice Bandaman et Touré Mamadou, a reçu, 30 octobre 2017, en audience Qian Lixia, chargée d'affaires à l'ambassade de Chine et assurant l'intérim de l'ambassadeur de ce pays en Côte d'Ivoire.

