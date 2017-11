Togo: Le pays célèbre la 1ère édition avec une vision vers 2035 du grand Lomé

'L'objectif global visé par la commémoration de cette journée est d'attirer l'attention sur les problèmes et questions soulevées par le développement urbain durable du grand Lomé », a déclaré Contre-amiral Fogan Adégnon, maire de la ville de Lomé. Les problèmes se résument en une urbanisation effrénée de Lomé.

Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques le contenu du nouvel agenda du développement urbain et ses différences avec les déclarations d'Istanbul en 1996 et du millénaire en 2000, la contribution du Togo à son adoption et les dispositions mises en œuvre par le gouvernement pour l'atteinte de l'objectif N° 11 du développement durable. Il a été aussi question du cas particulier des villes togolaises, surtout celle côtières, pour une meilleure adaptation ou résilience relative à leur vulnérabilité au phénomène du changement climatique.

Même si le numéro un de la ville de Lomé reconnait le problème auquel fait face la ville de Lomé. Mais, il rappelle que le gouvernement ne dort pas sur ses lauriers afin de parvenir à une ville de Lomé moderne d'ici à 2035.

Il a signalé entre autres la réhabilitation, l'extension et la modernisation du réseau ferroviaire, la mise en place d'un transport urbain et périurbain par autobus, la construction d'ouvrages d'assainissement, les travaux en cours pour la mise en place d'un centre d'enfouissement technique et la réhabilitation et la construction de marchés modernes.

Bref, selon lui, « les efforts consentis en matière d'urbanisation dans notre capitale, au cours des dernières années, sont palpables », a conclu le Contre-amiral Fogan Adégnon.

