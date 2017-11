Cote d'Ivoire: Rencontre Fif-Joueurs à Paris - Le pari des Éléphants

Onze novembre 2017. Une date très déterminante pour le football ivoirien. Qui sera face à son destin dans le cadre du dernier match, groupe C, des éliminatoires du Mondial 2018.

En effet, ce jour-là, dans la « bonbonnière » du Plateau, les Eléphants (8 points + 4) devront impérativement « apprivoiser » les Lions de l'Atlas (9 points +9) afin de s'ouvrir les portes de la phase finale de la prochaine Coupe du monde de football.

Conscients donc de l'importance de l'enjeu, dirigeants fédéraux et joueurs se sont retrouvés hier à Paris pour une réunion de vérité.

A l'ordre du jour, il fallait, entre autres points, analyser les contre-performances de l'équipe ces derniers temps et y trouver une solution en vue du match du 11 novembre, à Abidjan ; parler des relations entre joueurs (eux-mêmes), entre eux et leur encadrement technique et leurs rapports avec les dirigeants fédéraux.

« C'était l'occasion d'évacuer tous les soucis (s'il y en a). Tout a été passé en revue avec un noyau de joueurs.

La parole a été donnée à certains ayant répondu physiquement à l'appel (Wilfried Kanon, Jean-Philippe Gbamin, Adama Traoré, Sékou Fofana et Cheick Doukouré) et à d'autres (Gervinho, Kalunho, Aurier, Serey Dié et Eric Bailly) qui ont participé à la concertation par visio-conférence.

ous avaient confirmé leur arrivée dans la capitale française mais, pour des contraintes en clubs, certains sont intervenus par visio-conférence. Sur les relations entre eux, les joueurs, par le biais de Salomon Kalou et Serey Dié), ont affirmé qu'il n'y a pas de nuages et que l'ambiance est bonne.

En ce qui concerne leurs rapports avec les dirigeants, ils ont aussi indiqué qu'il n'y a rien de particulier hormis quelques incompréhensions.

Mais, disent-ils, tout cela relève du passé et que le plus important, l'intérêt général aujourd'hui, c'est cette rencontre du 11 novembre contre le Maroc », explique, par téléphone, Sory Diabaté, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football (Fif) qui a effectué le déplacement de Paris, aux côtés du président Augustin Sidy Diallo et de son conseiller spécial, Lambert Féh Kessé (également président du Comité d'organisation de la Can 2021).

Gervinho, Serey Dié, Serge Aurier et leurs partenaires savent l'importance d'une qualification pour la phase finale du Mondial.

C'est pourquoi, ils promettent de tout donné, de jouer avec abnégation et intelligence, de se battre comme des guerriers pour arracher la qualification aux Marocains, le onze novembre, à Abidjan.

« Pour la circonstance, ils appellent le peuple ivoirien à la mobilisation. Ils veulent faire corps avec leur public pour relever ce grand défi. En tout cas, nous avons eu des échanges francs avec les joueurs.

Pour nous, dirigeants, il était nécessaire de rappeler à nos joueurs l'intérêt, l'enjeu d'un tel match pour un pays comme la Côte d'Ivoire, organisatrice de la Can 2021 », conclut le vice-président de l'instance suprême du football ivoirien.

A noter que le premier contingent des Pachydermes arrive, à partir du 6 novembre, à Abidjan. Le reste du groupe suivra 24 heures après.