Cote d'Ivoire: Paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé - Le nonce apostolique exhorte à la tendresse, la charité...

Le nonce apostolique, Mgr Joseph Spiteri a exhorté la communauté catholique de la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé (Abobo Derrière-Rail) à être « des apôtres de la tendresse, de la charité et de la miséricorde ». C'était à l'occasion de la messe d'action de grâce marquant les 30 ans d'existence de cette paroisse.

Selon le représentant du souverain pontife en Côte d'Ivoire, cette exhortation est « une réponse à la parole de Dieu ». Il a également au cours de son homélie, demandé aux fidèles d'aimer Dieu. Et que cet amour doit être alimenté par la prière, la méditation, etc.

Relevant que l'amour porte au pardon et à la réconciliation entre frères et sœurs, il a invité les chrétiens à cultiver le vivre ensemble envers leur prochain, pour la paix, l'union et la solidarité. « Dieu a créé tout le monde, quelques soit sa race, son ethnie, sa religion, à son image. Donc, tout le monde doit vivre dans l'union et la paix », a-t-il signifié.

Mgr Joseph Spiteri, par ailleurs doyen du corps diplomatique en Côte d'Ivoire, a enfin souligné que sa venue à Abobo-Sagbé était pour rendre grâce à Dieu pour les 30 ans de cette paroisse. Pour sa part, l'abbé Serge Lorougnon, père-curé de ladite paroisse a indiqué que 30 ans de parcours, est le temps de la « maturation ».

Pour l'avenir, il a annoncé « améliorer la qualité pastorale des fidèles et aussi mettre un accent sur la formation, pour avoir des hommes et des femmes de qualité. Puis, démarrer le projet d'extension de la paroisse ».

Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, représenté par son conseiller spécial, Daniel Kossomina Ouattara a offert la somme de 500 000 f Cfa et décidé de prendre en charge les travaux de carrelage de la paroisse.

Le conseiller spécial a relevé à l'endroit des dirigeants et fidèles de cette communauté catholique que le président Soro Guillaume est de cœur avec eux et qu'il partage l'histoire de cette paroisse. Avant d'insister pour dire qu'il les invite à « la paix, la cohésion, au pardon et à la foi partagée ».

Très marqué par ce culte d'action de grâce, qui a réuni un grand nombre de fidèles et d'invités, au nombre desquels des représentants d'autorités politiques, municipales et dignitaires musulmans, Daniel Kossomina Ouattara a affirmé : « l'exemple de Saint-Philippe appel à la conversion ». Il ajouté : « venir à la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé, c'est accepter de faire un pèlerinage pour se ressourcer ».

Plusieurs dons, dont celui du nonce apostolique, qui est de 400 000 F Cfa, puis 230. 000 F Cfa offert par les anciens de la ladite paroisse et 200 000 f Cfa de la part du maire de Cocody ont ponctué cette célébration eucharistique.

L'on a eu droit par la suite, à une exposition-photos rétrospective retraçant l'histoire des 30 années de la paroisse et d'un bal poussière.