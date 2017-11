Sénégal: APR-Rufisque - Ismaïla Madior FALL refuse de choisir un camp

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Ce dernier a également exhorté les responsables de Rufisque à œuvrer pour l'unité du parti. «Nous devons faire bloc autour de Macky Sall afin qu'un élan populaire accompagne le président de la République pour la réalisation de tous ses projets durant son second et dernier mandat. Pour cela, je suis prêt à jouer un rôle de catalyseur pour que cette unité soit une réalité», déclare le nouveau ministre.

Le professeur de droit constitutionnel veut prendre de nouvelles stratégies en enrôlant la société civile et l'opposition. «Le Président n'est plus le leader d'un parti politique ; Macky Sall est un patrimoine national. Ses ambitions sont pour toute la nation dans ses différentes compositions. C'est pourquoi, nous allons discuter avec la société civile rufisquoise et nous rapprocher de l'opposition pour agrandir le parti», clame le Garde des Sceaux.

Loin de moi l'idée de travailler avec un groupe pour en exclure un autre. Ma mission, dans le département de Rufisque, consiste à œuvrer exclusivement pour le compte de l'Apr et du président de la République», lance Ismaïla Madior Fall qui présidait une rencontre devant la permanence du Haut conseiller des collectivités territoriales Demba Diallo. Pour être plus clair dans sa position de rassembleur, le ministre de la Justice va couper la poire en deux.

