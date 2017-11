Afrique de l'Ouest: Excellence des Médias - Le SYNAPPCI à la conférence régionale

La délégation du Syndicat National des Professionnels de la Presse de Côte d'Ivoire (SYNAPPCI), conduite par son Secrétaire Général, Guillaume GBATO, qui a pris part les 27 et 28 octobre 2017, à Accra au Ghana, à la première Conférence régionale sur l'Excellence des Médias en Afrique de l'Ouest organisée par la Fondation pour les Médias de l'Afrique de l'Ouest (MFWA), a regagné Abidjan, le dimanche 29 octobre 2017.

A l'occasion de la Conférence sur l'Excellence des médias, la délégation du SYNAPPCI a partagé avec l'ensemble des experts et autorités présents, sa conviction selon laquelle la qualité des médias ouest africains est tributaire d'un cadre législatif et réglementaire propice à la liberté d'expression et à la liberté de la presse de façon particulière, favorisant le développement de médias autonomes financièrement et responsables socialement.

La délégation du SYNAPPCI s'est donc félicitée des engagements des ministres ghanéen de l'information, l'Honorable Mustapha Abdul-Hamid et gambien de l'information & des infrastructures de la communication, l'Honorable Demba Ali Jawo, qui ont assuré les participants de la détermination de leurs gouvernements respectifs à travailler avec tous les acteurs du secteur au renforcement de la liberté de la presse dans la région ouest-africaine.

En marge de ces discussions, la délégation du SYNAPPCI a eu de nombreux contacts avec les leaders et activistes du secteur des médias en Afrique de l'ouest, qui devrait aboutir dans les prochaines semaines à la signature de convention de partenariats visant à créer un vaste et puissant réseau des acteurs des médias ouest-africains pour adresser les principaux défis auxquels le secteur fait face dans la sous-région.

A l'occasion de cette conférence, la délégation du SYNAPPCI s'est également félicitée de l'importante contribution de l'Observatoire de la Liberté de la Presse, de l'Ethique et de la Déontologie (OLPED) aux débats à travers deux communications de son vice-président, M. Fernand Dédéh Tagro.

La délégation du SYNAPPCI comprenait en plus de son Secrétaire Général, le Secrétaire National Chargé de l'Information, de la Communication, des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, Serge Adam's Diakité et du Secrétaire National Adjoint chargé des Finances, Mike Singoh.