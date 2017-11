Kenya: Situation politique confuse

Pour lui, telle est la condition sine qua non pour sauver ce qui peut encore l'être. Car, «la crise politique actuelle porte sur des élections libres et équitables, la démocratie, le constitutionnalisme et la règle de loi», a-t-il souligné. Aussitôt après sa réélection bien que le vote ait été annulé dans 25 circonscriptions de l'Ouest du pays, fief de l'opposition, Uhuru Kenyatta a tendu la main à son rival pour un dialogue.

Très attendu après la proclamation des résultats du scrutin du 26 octobre dernier qu'il a boycotté et qui ont donné Uhuru Kenyatta vainqueur avec plus de 98% des voix, selon la Commission électorale, Raila Odinga a fait une sortie hier pour donner la marche à suivre à ses partisans.

