Ile Maurice: Congrès du PMSD - «Bhadain et Soodhun, les deux grands menteurs en politique», dit Duval

Pour sa part, Dhanesh Maraye a égratigné ses adversaires en vue de cette joute électorale. «Zordi MMM pé rode enn plas pou dormi. MSM pe ale rode kado enn lili trwa plas, parski samem lili ki MMM rentré. Arvin Boolell, lui, je pense qu'il est confus entre Rose-Belle et Belle-Rose. Il pense pouvoir berner les gens ici. Pendant 30 ans, il n'a fait que suivre Navin Ramgoolam», a-t-il fait ressortir. Le leader du Reform Party n'a pas été oublié. Dhanesh Maraye a affirmé qu'on ne peut plus faire confiance à Roshi Bhadain.

