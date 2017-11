Ile Maurice: Port-Louis Development Initiative - «Il faut la solidarité de tout un chacun et un rêve afin de mener à bien des projets», dit Gaëtan Siew

Le siège de la Port-Louis Development Initiative (PLDI) a été inauguré à la rue Dr Ferrière, Port-Louis, ce mardi 31 octobre.

Plusieurs partenaires et membres de cette compagnie, dont le Chairman Gaëtan Siew et le CEO Jean-Claude de l'Estrac, ainsi que plusieurs de leurs partenaires et invités, ont été conviés à cette inauguration.

«Quelques soient les ressources, il faut la solidarité de tout un chacun et un rêve afin de mener à bien des projets que nous avons en commun. Nous avons besoin de la collaboration des médias, des ONG et d'autres afin que ces projets naissent des collaborations actives et constructives, et qu'ils soient étendus à la population», a fait ressortir Gaëtan Sew, Chairman du board. Il a cité comme exemple la collaboration qui existe entre les secteurs privé et le public autour des projets de la smart city.

Il a concédé que cela ne suffit pas d'où le fait d'appeler d'autres secteurs à collaborer. «Il suffit d'insuffler de la vie aux villes. En se faisant nous valoriserons et célébrerons nos villes. Port-Louis by Light a été un bon exemple.»

Lancement de plusieurs projets

Plusieurs lancements de projets sont à prévoir dont la plantation de 10 000 arbres à la rue Volcy Pougnet. Un projet qui a pour but d'embellir la rue ainsi qu'un couloir piétonnier avec des bancs et des arbres. Il sera inauguré en mars 2018. Une plateforme digitale interactive sera aussi à la disposition de ceux désirant acheter leurs plantes en ligne.

Autre projet : le Color Feast. Celui-ci consiste à repeindre les façades des maisons et bâtiments dans les zones publiques de la ville. Le projet débutera en décembre.

Une application, Chacker, sera aussi à la disposition du public. Il servira d'agenda permettant aux citoyens de prendre connaissance des événements et activités en ville. La version 1.0 sera lancée début décembre.