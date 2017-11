Cameroun: Acquisition de neuf locomotives - On finalise le dossier

En effet, une locomotive est déjà prête et les huit autres sont en cours de conception», s'est-il réjoui. Après la signature de contrat du 4 juillet dernier et la notification de l'ordre de service de démarrer les prestations le 1er août, General Electric a mobilisé d'importantes ressources matérielles et financières dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Mais, d'après le directeur général de l'entreprise, l'avance de paiement estimée à 2,87 milliards de F prévue au départ et qui selon les clauses contractuelles devait être payée cinq jours après la notification de l'ordre de service, ne lui a pas encore été versée. « Rendu à cette phase du processus, nous voulions discuter des derniers développements concernant le projet d'achat avec un accent sur les questions de financement», a confié Philippe Dongier à l'issue de l'audience.

D'après le ministre, la fabrication et la fourniture de neuf locomotives par General Electric rentre dans le cadre du projet d'acquisition des matériels roulant voyageurs conduit par le Comité interministériel des infrastructures ferroviaires, en prélude à la CAN 2019 qu'accueillera le Cameroun. « Nous sommes ravis d'apprendre que le processus est très avancé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.