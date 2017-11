Togo: Discours de prise de service du Pr Kodjona KADANGA

document

Monsieur le président du bureau d'âge, vice-président de la Ceni,

Messieurs les membres du bureau exécutif

Chers collègues commissaires

Monsieur le secrétaire administratif permanent,

Mesdames et messieurs les journalistes

Comme vous venez de le constater la Ceni vient d'élire par consensus les membres de son bureau exécutif. Il me choit désormais la lourde et noble responsabilité de diriger le bureau exécutif et notamment animer avec les autres collègues notre institution.

A cet égard, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour ses infinis bienfaits dans nos vies tout en exprimant au nom de mes collègues et au mien propre ma profonde et sincère gratitude aux institutions de la république qui nous fait l'insigne honneur de nous désigner pour siéger au sein de la Ceni

Je voudrai surtout c saisir cette opportunité pour exprimer en votre nom à tous, mob admiration et mes vives félicitations au bureau d'âge qui a conduit avec professionnalisme nos travaux.

Il me plait également de m'acquitter d'un agréable devoir celui de vous remercier, chers collègues commissaires, pour votre haute estime et votre marque de confiance à l'égard de ma modeste personne.

A ce stade de mon intervention, je voudrais remercier par anticipation notre partenaire privilégié qu'est le gouvernement pour son accompagnement multiforme et inestimable conformément aux dispositions du code électoral. J'associe à cette marque de gratitude les partenaires techniques et financiers dont le concours sera apprécié à sa juste valeur.

A l'endroit de l'opinion nationale et internationale dont les yeux sont déjà rivés sur nous, je tiens à souligner avec force et conviction que la Céni s'emploiera à conduire les opérations référendaires et électorales dans le respect des dispositions en vigueur, notamment celles de la constitution et du code électoral.

Elle mettra un point d'honneur pour traduire dans les faits les exigences liées à la transparence, à l'intégrité, l'équité et à la crédibilité des opérations référendaires et électorales. Dans ces démarches, notre institution saura gagner la confiance des uns et des autres à travers notre professionnalisme, c'est pourquoi j'en appelle à l'engagement de toutes et de tous pour la consolidation des acquis démocratiques irréversible de notre pays.

A l'endroit de mes collègues, je voudrais nous exhorter à un dépassement de soi, dans l'objectivité en vue d'asseoir notre action autant que possible sur la poursuite de la recherche constante du consens, une tradition chère à la Ceni. Ainsi nous parviendrons à créer ensemble dans le respect des dispositions du code électoral et de notre règlement intérieur un environnement serein requis pour l'efficacité dans la conduite des opérations référendaires et électorales

Je ne saurais clore mes propos sans rendre un hommage mérité à l'ensemble de mes prédécesseurs pour leur dévouement et contributions à l'encrage démocratique de notre pays.

Bon vent à nous chers commissaire et que Dieu inspire chacun de nous dans nos activités quotidiennes en générale et en particulier celles liées à notre mandat de membre de la Ceni.

Je vous remercie

