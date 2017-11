Cameroun: Société - Les assassins du proviseur du lycée de Foumban sur le lieu du crime

Âgés entre 22 ans et 31 ans, ils sont pour nom Fendoum Mapoure Michael, Mouliom Mbemap Serge Daniel et Chandini Théophile Cyrille et ont été reconnus par les habitants de leur quartier.

Le quatrième et principal assassin est toujours en cavale, mais les fins limiers de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest ne tarderont pas à mettre la main sur lui, d´où l´appel à collaboration lancé à l´endroit des populations.

L´on se rappelle que, c´est dans la nuit du 22 au 23 septembre 2017 que des "attaques criminelles à mains armées" avaient causé la mort de Charles Etoundi, proviseur du lycée bilingue sultan Ibrahim Njoya de Foumban et de Hyppolite alias" Tommy", commerçant au quartier Kouga Dallas, à Foumban. Le peuple bamoun et son Roi, les autorités religieuses, politiques, traditionnelles et administratives, s´étaient levés comme un seul homme pour condamner cette série de meurtres dans la ville, qui avait tendance à mettre en cause le vivre-ensemble dans cette paisible cité.

Avec la mise aux arrêts, et surtout la reconstitution des faits d´hier au Lycée bilingue Ibrahim Njoya de Foumban, les populations sont enfin rassurées.