Gabon: Le système de retraite en danger

Janvier Ntoutoume, expert en sécurité sociale, affirme que les pensions sont très faibles aujourd'hui parce que le système mis en place il y a 40 ans est totalement dépassé : « Si rien n'est fait à l'horizon 2020, le déficit deviendra insupportable. On sera obligés d'aller puiser dans les réserves de la CNSS [Caisse nationale de Sécurité sociale, ndlr]. Si on reste toujours dans ce statu quo, à l'horizon 2036, ces réserves-là également seront épuisées. »

« Je ne peux même pas vivre avec. C'est la mort. Qu'est-ce qu'un retraité fait avec 50 000 francs [environ 76 euros] », explique un homme. A ses côtés, d'autres renchérissent : « C'est peu, cela ne suffit pas. Quand on se retrouve avec des pensions de 50 000, ce n'est pas joie. En principe, nous les retraités, nous sommes des maltraités puisqu'on ne perçoit pas normalement le taux qui nous convient pour pouvoir survivre et satisfaire à nos besoins ».

Comment faire pour que les retraités perçoivent des pensions assez consistantes et mènent une vie paisible ? La question est au centre des négociations triparties Etat-patronat et syndicats au Gabon. Le constat est accablant. Il y a de plus en plus de retraités, l'espérance de vie augmente, mais il y a peu de cotisants à cause de la crise qui a provoqué la fermeture de plusieurs sociétés. Au rythme actuel, tout le système des retraites au Gabon risque de s'écrouler.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.