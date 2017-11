Cote d'Ivoire: Abissa 2017 - Le roi des N'Zima a fait sa 1ère sortie, ce mardi

Le ministre d'Etat Jeannot Ahoussou, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, le président du conseil régional, Aka Aouélé et le maire George Philippes Ezaley ont pris part à cet événement.

Ces poètes mettent sur la place publique les faits et méfaits de la société N'zima, une manière de mener une critique afin que la société du peuple de Bassam fassent son mea-culpa et aborde la nouvelle avec une nouvelle vision.

Sa majesté Tanoé Amon Désiré, roi des N'Zima-Kotoko de Côte d'Ivoire a fait sa première sortie, ce mardi 31 octobre 2017. C'était à l'occasion de la journée « politique et sacré » de l'Abissa 2017. Cette sortie a été meublée du son de l'Edo-Ngbolé. Et des rythmes et pas de la danse sacrée de l'abissa.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

