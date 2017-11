Afrique: Rapport du Doing Business 2018 - La Côte d'Ivoire classée 139e sur 190 pays étudiés

La Côte d'Ivoire, après avoir figurée pendant deux années consécutive dans le top 10 maintient sa croissance moyenne. Elle passe de la 142e place (2017) à la 139e place (2018).

Le groupe de la Banque mondiale vient de publier son rapport sur le Doing Business 2018. Rapport qui mesure chaque année la facilité de faire des affaires pour les petites et moyennes entreprises du monde entier. A cette 15e édition, le groupe de la Banque mondiale note que 3 188 réformes ont été engagées depuis le lancement du premier volume, en 2003. La Côte d'Ivoire, après avoir figurée pendant deux années consécutive dans le top 10, maintient sa croissance moyenne de son Pib. Dans ce rapport, elle passe de la 142e place à la 139e place. Même si quelques efforts ont été notés, la Côte d'Ivoire doit faire face à de nouveaux pays qui ont réussi à dynamiser les réformes dans leur pays, notamment le Rwanda.

L'an dernier, un nombre record de 83 réformes ont été introduites pour faciliter les affaires dans 36 des 48 pays subsahariens couverts par le rapport. Avec 31 % de toutes les réformes mises en œuvre dans le monde l'an dernier, l'Afrique subsaharienne affiche des performances inédites, toutes régions confondues.

L'Afrique subsaharienne est globalement la région la plus représentée dans le classement 2018 des pays les plus réformateurs, avec trois pays placés dans le top 10 mondial : le Malawi, le Nigéria et la Zambie.

De nombreux autres pays subsahariens ont introduit au moins trois réformes l'an dernier : le Kenya (6 réformes), la Mauritanie, le Nigéria, le Rwanda et le Sénégal (5 réformes chacun), le Malawi, Maurice et le Niger (4 réformes chacun) et l'Angola, le Bénin, Cabo Verde et la Zambie (3 réformes chacun).

L'Afrique subsaharienne est à l'origine de 14 des 22 réformes mises en œuvre dans le monde pour l'obtention des permis de construire. Des pay comme le Bénin, Cabo Verde, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Niger, le Nigéria, la République démocratique du Congo et les Seychelles ont tous facilité la délivrance de ces permis en publiant en ligne les réglementations relatives à la construction.

Les faits saillants depuis 15 ans

Depuis le lancement du rapport Doing Business en 2003, la région a introduit 798 réformes au total.Les grands pays réformateurs sont le Rwanda (52 réformes), le Kenya (32) et Maurice (31). La région s'est surtout concentrée sur la création d'entreprise (163 réformes), devant l'obtention des prêts (112) et le commerce transfrontalier (108).Les délais moyens pour créer une entreprise dans la région sont passés de 61 jours en 2003 à 22,5 jours actuellement.

« La création d'emplois fait partie des avancées porteuses de transformations que les pays et leurs habitants peuvent réaliser dès lors que l'on permet au secteur privé de se développer. Des règles équitables, efficaces et transparentes, comme les défend le rapport Doing Business, améliorent la gouvernance et endiguent la corruption », souligne Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale.

Les pays en développement ont été à l'origine de 206 réformes, soit 78 % de tous les changements introduits dans le monde l'an dernier. Avec 83 réformes à son actif, l'Afrique subsaharienne détient le record pour la deuxième année consécutive, devant l'Asie du Sud qui affiche elle aussi une performance exceptionnelle (20 réformes). Pour l'essentiel, les efforts ont porté sur l'amélioration de l'obtention de prêts et la création d'entreprise (38 réformes dans chacun de ces domaines) mais également sur la facilitation du commerce transfrontalier (33 réformes).

Classement des économies d'Afrique subsaharienne

Pays

Rang

(1-190)

Distance de la frontière (0-100)

Nombre de réformes

DB2018

DB2017

DB2018

DB2017

DB2018

Afrique du Sud

82

64,97

64,89

1

Angola

175

40,11

41,49

2

3

Bénin

151

48,62

50,47

2

3

Botswana

81

64,87

64,94

1

2

Burkina Faso

148

51,34

51,54

3

1

Burundi

164

46,86

46,92

1

Cabo Verde

127

55,82

56,24

3

Cameroun

163

45,05

47,23

2

2

République centrafricaine

184

34,08

34,86

1

Comores

158

48,05

48,52

2

1

République démocratique du Congo

182

37,43

37,65

2

1

République du Congo

179

40,09

39,57

1

1

Côte d'Ivoire

139

51,67

53,71

4

1

Érythrée

189

22,45

22,87

Éthiopie

161

45,69

47,77

2

Gabon

167

44,86

46,19

1

2

Gambie

146

51,93

51,92

1

Ghana

120

56,90

57,24

1

1

Guinée

153

49,48

49,80

1

Guinée-Bissau

176

41,22

41,45

1

1

Guinée équatoriale

173

39,89

41,66

2

1

Kenya

80

62,56

65,15

5

6

Lesotho

104

59,88

60,42

1

Libéria

172

40,45

43,55

1

Madagascar

162

44,62

47,67

3

2

Malawi

110

52,61

58,94

3

4

Mali

143

52,62

52,92

3

Maurice

25

75,45

77,54

1

4

Mauritanie

150

49,32

50,88

4

5

Mozambique

138

53,03

54,00

1

2

Namibie

106

59,40

59,94

1

Niger

144

50,08

52,34

6

4

Nigéria

145

48,18

52,03

2

5

Ouganda

122

56,52

56,94

3

1

Rwanda

41

70,19

73,40

4

5

São-Tomé et Principe

169

44,45

44,84

1

Sénégal

140

49,31

53,06

4

5

Seychelles

95

60,40

61,41

2

Sierra Leone

160

48,24

48,18

1

2

Somalie

190

20,29

19,98

Soudan

170

44,29

44,46

Soudan du Sud

187

33,19

32,86

Swaziland

112

58,57

58,82

2

Tanzanie

137

53,93

54,04

1

1

Tchad

180

38,58

38,30

2

Togo

156

48,24

48,88

4

1

Zambie

82

60,58

64,50

1

3

Zimbabwe

159

47,67

48,47

3

1

Source : Base de données Doing Business.

Note : Les classements sont établis en fonction des scores moyens de « distance de la frontière » de chacun des pays pour les dix thématiques prises en compte dans le classement 2018. Cette mesure indique l'écart de chaque économie par rapport à une « frontière » qui représente la meilleure performance mondiale observée en termes de réglementation commerciale. Une note plus élevée indique un environnement réglementaire des affaires plus favorable à la création d'entreprise et un cadre juridique plus solide.